LBA: assegnati i premi di Miglior Giovane, Miglior Difensore e MIP

La Lega Basket Serie A sta annunciando i premi individuali di questa stagione.

Il titolo di MIP (Most Improved Player), vale a dire il giocatore maggiormente migliorato rispetto allo scorso anno, è andato a CJ Massinburg della Germani Brescia. Alle sue spalle Andrejs Grazulis di Trento e Awudu Abass della Virtus Bologna. Per la guardia bresciana una regular season da 12.6 punti (8.8 nella stagione 2022/2023) con 57.5% da due (41.6% nella stagione 2022/2023) e 44.2% da tre (36.2% nella stagione 2022/2023) e due volte un high di 27 punti realizzati.

Finisce a Brescia anche il titolo di Miglior Difensore della stagione regolare. Se lo aggiudica John Petrucelli davanti ad Alessandro Pajola della Virtus e a Briante Weber di Reggio Emilia.

Il Miglior Giovane (Under 22) è Mouhamed Faye di Reggio Emilia. Il centro del 2005 ha prodotto 7.9 punti tirando con il 62.8% da due (terzo miglior dato della Lega), 4.9 rimbalzi, 1.2 stoppate di media a partita. Per lui un high di 24 punti a referto proprio in prossimità di quando si è dichiarato eleggibile per il Draft NBA. Alle sua spalle sono finito Davide Casarin di Venezia e Quinn Ellis di Trento.

LBA ha anche comunicato i giocatori arrivati dalla quarta alla decima posizione nella corsa al titolo di MVP:

4 – Payton Terrell Willis (Estra Pistoia)

5 – Miro Bilan (Germani Brescia)

6 – Langston Galloway (UNAHOTELS Reggio Emilia)

7 – Niccolò Mannion (Openjobmetis Varese)

8 – Charlie Edward Moore (Estra Pistoia)

9 – Shavon Shields (EA7 Emporio Armani Milano)

10 – Nicolò Melli (EA7 Emporio Armani Milano)

Il premio andrà a uno fra Marco Belinelli, Toko Shengelia e Rayjon Tucker. Annuncio atteso nelle prossime ore.