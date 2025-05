LBA Awards: MVP, Coach dell’Anno, Miglior Difensore e tutti gli altri premi

Nella giornata di oggi la LBA ha annunciato tutti i vincitori dei premi stagionali, dall’MVP al Coach dell’Anno, fino al Best ITA e al Miglior Difensore. Partiamo dal più importante, l’MVP della stagione regolare 2024-25 è Miro Bilan: il centro della Pallacanestro Brescia vince il premio per la prima volta in carriera al termine di un’annata da 15.1 punti e 10.0 rimbalzi di media, con la squadra biancoblu che ha chiuso al terzo posto in classifica. Non è l’unico premio per Brescia: Amedeo Della Valle, 15.8 punti di media, è il Best ITA della stagione.

Sono addirittura 5 invece i premi portati a casa dall’Aquila Basket Trento: Saliou Niang è il Most Improved Player, Quinn Ellis il miglior Under 22, Paolo Galbiati il Coach dell’Anno, Andrea Nardelli l’Executive of the Year e infine Rudy Gaddo il Direttore Sportivo dell’Anno.

Trapani porta a casa il Sesto Uomo dell’Anno con JD Notae, mentre il Difensore dell’Anno va ad Alessandro Pajola della Virtus Bologna.

Il Dream Team della stagione, ovvero il miglior quintetto, è composto da Justin Robinson, Amedeo Della Valle, Anthony Lamb, Toko Shengelia e Miro Bilan. Nessun premio per i giocatori di Milano, qualcosa di insolito da diversi anni a questa parte.

È stato premiato anche il miglior arbitro della stagione: per il secondo anno di fila ha vinto Silvia Marziali.

Di seguito tutti i premi: