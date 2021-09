LBA Celebrities Game: Gianmarco Tamberi al fianco di Pozzecco e Sconochini

Si aggiungono dettagli all’LBA Celebrities Game, la partita che si disputerà all’Unipol Arena domenica alle ore 17.30, nella cornice della Supercoppa Italiana. L’evento, organizzato in collaborazione con Warner Bros, servirà anche come trampolino di lancio per il nuovo film “Space Jam: New Legends”, che uscirà nei cinema italiani il 23 settembre. La LBA ha annunciato che tra le celebrità che parteciperanno alla partita di domenica ci sarà anche l’oro olimpico Gianmarco Tamberi.

La prima squadra, che sarà allenata da Meo Sacchetti, vedrà Tamberi in squadra insieme a Gianmarco Pozzecco, Alessandro Abbio, Francesco Vescovi, Paolo Moretti, Hugo Sconochini, Andrea Pecile, Antonello Riva, Tomas Ress, Matteo Malaventura e Domenico Morena.

La seconda squadra invece sarà allenata da Jasmin Repesa e comprenderà Luis Scola, Riccardo Pittis, Alessandro Santoro, Riccardo Pittis, Maurizio Ragazzi, Giacomo Galanda, Denis Marconato, Davide Lamma, Andrea Conti, Marco Carraretto, Matteo Soragna e Giorgio Devetag.

Entrambe le squadre avranno anche delle giocatrici: nella prima l’ex Miss Italia Alice Sabatini e Raffaella Masciadri, nella seconda Valentina Vignali e Laura Macchi.

Il campo dell’LBA Celebrities Game sarà brandizzato con i colori e il tema di Space Jam e saranno presenti a bordocampo anche Bugs Bunny e Lola Bunny. All’evento parteciperanno anche alcune delle LBA Legends, l’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti, il rapper Drefgold, lo youtuber Alessandro Della Giusta e Sebastian Gazzarini delle Iene.

