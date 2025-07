LBA, ecco il calendario completo della stagione 2025-2026

La Lega Basket LBA ha ufficializzato il calendario della Regular Season della Serie A Unipol 2025/26.

Anche in questa stagione si prosegue con il calendario asimmetrico che presenta il girone di ritorno diverso da quello della andata, con l’obiettivo di garantire maggiore flessibilità e spettacolarità durante la stagione.

LE DATE DELLA REGULAR SEASON

Si inizia domenica 5 ottobre con il primo turno, preceduto dalla Frecciarossa Supercoppa 2025 Presented By Unipol in programma all’Unipol Forum di Assago (Milano) sabato 27 e domenica 28 settembre. Nella prima semifinale, la squadra vincitrice della Frecciarossa Final Eight 2025, la Dolomiti Energia Trentino, affronterà la seconda classificata nella Serie A Unipol 2024/25, la Germani Brescia, mentre la seconda semifinale vedrà affrontarsi i Campioni d’Italia in carica della Virtus Olidata Bologna contro la finalista della Coppa Italia dello scorso febbraio, l’EA7 Emporio Armani Milano.

L’ultimo turno di regular season è previsto per domenica 10 maggio mentre il girone d’andata si concluderà domenica 11 gennaio.

La prima riedizione in campionato delle ultime LBA Finals Unipol tra Virtus Olidata Bologna e Germani Brescia è in programma per il turno del 21 dicembre 2025 alla 12ª giornata alla Virtus Arena mentre il ritorno al PalaLeonessa A2A si disputerà il prossimo 8 febbraio 2026.

La sfida in campionato tra le due squadre protagoniste anche quest’anno in Eurolega, Virtus Olidata Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano, si disputeranno domenica 14 dicembre 2025 (11° turno) all’Unipol Forum di Assago e domenica 15 marzo 2026 (22° turno) alla Virtus Arena di Bologna.

Mercoledì 5 novembre è in programma invece un turno infrasettimanale mentre durante il periodo natalizio la Serie A Unipol scenderà in campo con due turni: domenica 21 e domenica 28 dicembre.

La Virtus Olidata Bologna disputerà le sue gare casalinghe al PalaDozza sino al turno in programma il 7 dicembre contro la Bertram Derthona Tortona quando farà rientro alla Virtus Arena.

Anche Milano dovrà far fronte alla indisponibilità del suo campo principale, Unipol Forum, dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026: in queste settimane la sede delle sue partite casalinghe sarà l’Allianz Cloud.

I PLAYOFF

Resta immutato il format dei playoff scudetto, che si disputeranno con serie al meglio delle 5 gare. Le date della post-season verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

LA FRECCIAROSSA FINAL EIGHT 2026 DAL 18 AL 22 FEBBRAIO

Le migliori 8 squadre al termine del girone di andata si sfideranno nella Frecciarossa Final Eight Presented By Unipol che assegnerà la Coppa Italia dal 18 al 22 febbraio 2026.

LE DATE DELLE COMPETIZIONI EUROPEE PER CLUB

EUROLEGA

Per quanto riguarda le competizioni europee per club, l’Eurolega vedrà protagoniste anche in questa stagione due squadre italiane: l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Bologna. Anche quest’anno, si qualificano direttamente alla post-season le prime sei squadre mentre le classificate dal 7° al 10° posto si giocheranno l’accesso ai playoff tramite il play-in.

Entrambe le squadre italiane giocheranno la loro prima partita della stagione europea martedì 30 settembre: l’Olimpia inizierà il suo cammino europeo sul parquet della Crvena Zvezda Meridianbet Belgrado mentre la Virtus sarà di scena nel Round 1 a Bologna contro il Real Madrid.

I derby tra Bologna e Milano sono previsti rispettivamente nei Round 19 e 34: nel primo caso si giocherà alla Virtus Arena il 2 gennaio 2026 mentre il ritorno è previsto in casa dell’Olimpia per il 26 marzo 2026.

EUROCUP

L’EuroCup vedrà al via per l’Italia due squadre: l’Umana Reyer Venezia (Girone A) e la Dolomiti Energia Trentino (Girone B). La regular season comincerà martedì 30 settembre 2025 e terminerà mercoledì 11 febbraio 2026. Si qualificano alla post-season le prime sei squadre classificate di ogni girone.

Trento inizierà il proprio cammino in casa contro il Cosea JL Bourg-En-Bresse mercoledì 1° ottobre mentre Venezia ospiterà i greci dell’Aris Midea Salonicco al Taliercio martedì 30 settembre.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

La regular season della Basketball Champions League comincerà martedì 7 ottobre e vedrà impegnate Trapani Shark (Gruppo D) e Pallacanestro Trieste (Gruppo E).

Per la formazione giuliana, la prima partita della propria stagione continentale sarà martedì 7 ottobre in casa dei tedeschi del FIT/One Wurzburg Baskets mentre i siciliani ospiteranno il giorno seguente, mercoledì 8 ottobre, gli spagnoli della La Laguna Tenerife.

Cercherà di strappare il pass per la regular season di BCL anche la UNA Hotels Reggio Emilia, attraverso un torneo di qualificazione previsto a Samokov (Bulgaria) a metà settembre, in cui la sola vincitrice del raggruppamento accederà alla prima fase a gironi. I biancorossi inizieranno il proprio cammino nel Qualification Round Tournament dai quarti di finale, in programma venerdì 19 settembre alle 15.30 italiane contro i macedoni del Pelister Bitola. Le semifinali e la finale sono previste rispettivamente per domenica 21 e martedì 23 settembre.

FIBA EUROPE CUP

Il Banco di Sardegna Sassari ha già un posto garantito nella regular season di FIBA Europe Cup 2025/26 ed è stato sorteggiato nel Gruppo G dove affronterà lo Sporting CP (Portogallo), il CS Vâlcea (Romania) e la vincente del turno di qualificazione tra i bulgari del BC Balkan e i tedeschi del Rasta Vechta (il preliminare si disputerà in gara di andata e ritorno il 24 settembre e il 1° ottobre).

In caso di mancata qualificazione alla Basketball Champions League anche la UNA Hotels Reggio Emilia parteciperà alla FIBA Europe Cup, dov’è stata sorteggiata nel Gruppo J, ancora in via di definizione.

LE FINESTRE PER LE NAZIONALI

In questa stagione sono previste due finestre dedicate alle attività delle Nazionali e in particolare alla disputa di partite valide per la qualificazione alla FIBA World Cup 2027: la prima a fine novembre, la seconda a fine febbraio dopo la Frecciarossa Final Eight 2026 Presented By Unipol.

