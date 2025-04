LBA, finale in volata: preview della 28a giornata!

Le ultime tre giornate di regular season LBA promettono sorprese. C’è ancora una gerarchia in totale definizione nei primi 8 posti della classifica, in base alla quale saranno stabiliti gli accoppiamenti play-off.

Ai titoli di coda l’avventura nella massima serie di Pistoia e Scafati: con una sola sconfitta saranno entrambe matematicamente fuori dai giochi, garantendo un finale di stagione in ciabatte a franchigie come Napoli, Cremona e Varese, per tutto l’anno nell’angoscia dello spettro retrocessione.

Venezia a tamburo battente dal giro di boa, è risalita inanellando una serie di vittorie pesantissime (molte arrivate negli ultimi minuti) e si è messa alle spalle Tortona, momentaneamente fuori dalla zona play-off LBA e principale indiziata alla beffa dopo una prima parte di stagione con settimane da capolista.

Il destino di Milano non è più nelle sue mani: il rischio di chiudere la RS con un posizionamento negativo è concretissimo e molto dipenderà dai risultati delle altre. Attenzione alta anche in casa Virtus: il primo posto pari-merito con Trapani può svanire nel caso di una sola sconfitta.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Lunch match domenicale in programma all’insolito orario delle 11.30. Il pronostico va tutto verso Galbiati &co., sia per la delicatezza del match, sia per il tenore dell’avversario. Sassari è già salva, non ha particolari motivazioni e ha faticato tantissimo in trasferta nella presente stagione. Intanto Saliou Niang si è reso eleggibile per il draft NBA 2025: è il momento di mostrare tutto il repertorio! Palla a due Domenica 27 Aprile ore 11.30.

GIVOVA SCAFATI – NUTRIBULLET TREVISO

Bandiera bianca vicina per il team di guidato da Ramondino. Come se non bastasse, Edon Maxhuni ha salutato la squadra ed è diretto in Turchia per il finale di stagione. Treviso reduce da una gran vittoria casalinga con Tortona, giocherà con l’obiettivo di chiudere bene un anno abbastanza tranquillo. I veneti, nonostante l’assenza di Harrison, sono favoriti. Palla a due Domenica 27 Aprile ore 17.30.

VIRTUS BOLOGNA – OPENJOBMETIS VARESE

Vittoria in scioltezza per Ivanovic? Probabilmente si, ma occhio alla leggerezza con cui Varese scenderà in campo. Rientra Shengelia, tenuto a riposo nel match contro Pistoia; per i lombardi rientra Gray, assente da diverse settimane per infortunio. Intanto sir Alex Tyus ha salutato il gruppo per volare in Israele, al Maccabi Tel-Aviv, in vista dei play-off. Palla a due Domenica 27 Aprile ore 19.30.

DERTHONA BASKET – OLIMPIA MILANO

Win or go home. E’ forse l’ultima vera chance per i leoni di rimanere attaccati al gruppetto delle prime otto. Restare fuori dal play-off LBA sarebbe un’enorme beffa se consideriamo l’ottimo avvio di stagione per De Raffaele e i suoi. Milano senza coppe lavora serenamente, ha recuperato le energie, ma giocherà con la pressione del dover vincere per forza. In caso di sconfitta si complica terribilmente per Messina: potrebbe scivolare in sesta posizione a sole due giornate dal termine. Milano favorita. Palla a due Domenica 27 Aprile ore 17.30.

GERMANI BRESCIA – REGGIANA

Entrambe carichissime di motivazioni, entrambe in piena lotta play-off. Le condizioni di Faried e Faye sono rassicuranti (già in campo vs Napoli); per i blu nessun assenza. Poeta favorito su Priftis: può venir fuori un match punto a punto sul finale. Palla a due Domenica 27 Aprile ore 18.15.

REYER VENEZIA – ESTRA PISTOIA

E’ indubbiamente il match più semplice da pronosticare. Venezia ad oggi è la squadra più in forma del campionato ed è pronta a raccogliere due punti in casa. Orgoglio pistoiese encomiabile, ma non ci sono i mezzi tecnici per poter sperare di giocarsi una partita del genere. Palla a due Domenica 27 Aprile ore 20.00.

VANOLI CREMONA – ALLIANZ PALL.TRIESTE

I locali potrebbero arrivare al match con l’obiettivo salvezza già raggiunto. Trieste si guarda le spalle da Venezia ma prova l’aggancio alla Reggiana. I rosters sono al completo e il match si presenta abbastanza equilibrato. I friulani hanno qualcosa in più, indubbiamente, nel fattore talento. Cremona ha trovato partita dopo partita una buona alchimia ottenendo successi importantissimi in chiave salvezza. Pronostico pro-Trieste. Palla a due Lunedì 28 Aprile ore 20.00

NAPOLI BASKET – TRAPANI SHARK

Napoli è quasi salva e fatica a crederci. Il suo pubblico è pronto a rendere omaggio al team e festeggiare l’obiettivo che sembrava impossibile dopo lo 0 su 11 di inizio anno. Trapani fino alla fine da capolista? Gli uomini di Repesa hanno dimostrato una solidità importante, oltre all’enorme talento dei singoli, nel momento clou della RS; adesso si cerca di chiudere con il fiocco per arrivare alle final-8 con il fattore campo a favore. Trapani favorita. Palla a due Lunedì 28 Aprile ore 20.30

QUINTETTO DI GIORNATA FANTA LBA

Coach: Neven Spahija

S5: Justin Robinson, Markel Brown, Toko Shengelia, Zach LeDay, Mfiondu Kabengele

P: Jaylen Hands, Kwan Cheatam, Elisèe Assui, Alessandro Zanelli, Francesco Candussi

