LBA – Gandini: “Con meno pubblico calano anche gli sponsor”

Nuovo grido d’allarme lanciato dal presidente della Lega Basket, Umberto Gandini.

La capienza del 35% per gli impianti sportivi al chiuso rappresenta un grosso problema per la pallacanestro italiana, come spiegato dal numero 1 di LBA a Rai News.

Non solo questa percentuale impedisce ai club di programmare la campagna abbonamenti e quindi di mettere in cassa risorse per la stagione. C’è da considerare anche il fatto che con meno spettatori, stanno venendo meno anche tanti sponsor locali. Il basket e il volley registrano una diminuzione delle sponsorizzazioni del 30-35%.

🗣️ QUOTE TIME

Le dichiarazioni del Presidente @UmbertoGandini intervistato da Rai News sul tema capienze dei PalaSport#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/fSAe0d2RB8 — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) September 7, 2021