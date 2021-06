LBA, Gandini: “Prossima stagione per il rilancio, forse un format diverso per la regular season”

Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A, ha tracciato un bilancio della stagione regolare appena conclusa in una conferenza stampa.

La soddisfazione è grande per avere concluso la stagione ed avere assegnato il titolo 2020-21 ma è ancora più grande la gioia di aver rivisto il pubblico, anche se in forma parziale, negli impianti a partire dalle semifinali. Per questo non rimpiango di avere mantenuto il format previsto nei playoff. Il bilancio del’annata appena conclusa resta positivo: abbiamo disputato più di 300 gare, effettuato più di 20 mila tamponi, attraversando settimanalmente problemi che a, turno, hanno toccato un po’ tutte le società. Ma siamo arrivati sino in fondo con una sola settimana di ritardo nella stagione regolare, realizzando un ottimo prodotto televisivo, a partire dalla Final Eight che, pur in assenza di pubblico, è stata particolarmente spettacolare. Una attenzione che è stata ripagata dai numeri come conferma la audience cumulativa di oltre 7 milioni di persone che hanno visto le nostre gare in televisione in questa stagione.

Come Lega abbiamo cercato di surrogare questa assenza di pubblico con un costante lavoro in termini di comunicazione che ha portato ad oltre 11 milioni di visualizzazioni video sulle nostre piattaforme, portando al basket nuovo sponsor grazie anche all’accordo con Infront che ha prodotto buoni risultati.

Credo che tutto questo, unito ai risultati agonistici che in Europa hanno visto le nostre squadre protagoniste ad alti livelli, sia un segno di vitalità che ci debba rendere orgogliosi e pronti a preparare una nuova stagione con la quale uscire da una situazione di grande emergenza. Ora aspettiamo di conoscere i nomi delle squadre che saliranno dalla Serie A2: spiace per Cantù, tutti sapete quanto abbiamo lottato per cercare una soluzione che neutralizzasse la sua retrocessione al termine di una stagione certo particolare”.