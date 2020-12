LBA ha ringraziato gli operatori sanitari con il pranzo di Natale

Il Pranzo della Domenica Christmas Edition più di 1.600 pasti, 12 città, 12 ristoranti e l’atmosfera di un pranzo natalizio in corsia per medici e infermieri Take Care Your Doc, Lega Basket e LBA Cares brindano al successo dell’iniziativa solidale Il Pranzo della Domenica Christmas Edition ideata da Nazionale Basket Artisti Fratelli Beretta in collaborazione con Nazionale Cantanti che in due domeniche ha consegnato più di 1.600 pasti e merende a medici e personale sanitario degli ospedali di Venezia, Treviso, Brindisi, Cantù, Trieste, Bologna, Pesaro, Varese, Trento, Milano, Reggio Emilia e Brescia. Grazie al prezioso supporto delle Società e di alcuni generosi ristoratori, medici e personale sanitario hanno potuto per pochi minuti sentirsi uniti come una grande famiglia prima di Natale.

“Siamo davvero soddisfatti del risultato del Pranzo della Domenica Christmas Edition – sottolinea l’ideatore dell’iniziativa Simone Barazzotto Presidente di Nazionale Basket Artisti Fratelli Beretta – la soddisfazione raddoppia se penso che l’abbiamo programmata con Lega Basket e LBA Cares solo un mese fa e in pochi giorni abbiamo ricevuto il supporto delle Società. Come loro anche tutti i ristoratori che in un momento molto difficile si sono messi in gioco cucinando per medici e personale sanitario”.

Il Pranzo della Domenica Christmas Edition e Take Care Your Doc sono iniziative a supporto di medici e personale sanitario dei reparti Covid19 degli ospedali italiani. Nell’ambito del progetto ad oggi Nazionale Basket Artisti e Nazionale Cantanti, in collaborazione con molti ristoranti e pizzerie in tutta Italia, hanno consegnato più di 2.000 tra pizze e pranzi negli ospedali.

Per donare con carta di credito, bonifico, PayPal e Sa5spay potete andare su takecareyourdoc.com oppure sulla piattaforma di crowdfunding eppela.com.

