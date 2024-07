LBA, il calendario: subito Trapani – Virtus, Olimpia con le V Nere all’Immacolata

La Lega Basket ha diramato il calendario della regular season del prossimo campionato di Serie A.

Alla prima giornata lo scontro fra le due neopromosse e le finaliste della passata stagione: Trapani riceverà la Virtus Bologna mentre Trieste ospiterà Milano.

Il primo match fra l’Olimpia e le V Nere si giocherà l’8 Dicembre in Lombardia, il ritorno a Bologna il 2 Marzo.

QUI il calendario completo.

Di seguito un estratto del comunicato di LBA.

La Lega Basket ha ufficializzato il calendario della Regular Season della Serie A Unipol 2024-25 (in allegato).

Si prosegue con il calendario asimmetrico che presenta il girone di ritorno diverso da quello della andata, puntando sull’obiettivo di garantire maggiore flessibilità e spettacolarità durante la stagione.

LE DATE DELLA REGULAR SEASON

Si inizia domenica 29 settembre con il primo turno, preceduto dalla Frecciarossa Supercoppa 2024 Presented By Unipol in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) sabato 21 e domenica 22 settembre. Le semifinali dell’evento inaugurale della stagione 2024/25 prevedono le sfide tra i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano e l’Umana Reyer Venezia mentre il Napoli Basket, vincitrice dell’ultima edizione della Frecciarossa Final Eight, affronterà la Virtus Segafredo Bologna.

L’ultimo turno di regular season è previsto per domenica 11 maggio mentre il girone d’andata si concluderà domenica 12 gennaio.

La prima riedizione in campionato delle ultime LBA Finals tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna è in programma per il turno dell’8 dicembre all’Unipol Forum mentre il ritorno alla Segafredo Arena si disputerà il prossimo 2 marzo. Biancorossi e bianconeri cominceranno la propria regular season di Serie A sui campi delle due formazioni neopromosse: l’Olimpia sarà infatti ospite della Pallacanestro Trieste mentre la Virtus giocherà nel weekend del 29 settembre in casa della Trapani Shark.

Durante il periodo natalizio la Serie A Unipol scenderà in campo con due turni: domenica 22 e domenica 29 dicembre.

I PLAYOFF

Resta immutato il format dei playoff scudetto, che si disputeranno con serie al meglio delle 5 gare. Le date della post-season verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

LA FRECCIAROSSA FINAL EIGHT 2025 A TORINO DAL 12 AL 16 FEBBRAIO

Le migliori 8 squadre al termine del girone di andata si sfideranno anche quest’anno all’Inalpi Arena di Torino per la Frecciarossa Final Eight che assegnerà la Coppa Italia dal 12 al 16 febbraio 2025.