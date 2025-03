LBA, indagine della Procura Federale: la nota ufficiale di Scafati

In relazione alle notizie diffuse negli ultimi giorni da organi di stampa e da alcuni podcast e in relazione all’indagine della Procura Federale tesa a verificare in ambito nazionale possibili alterazioni delle rilevazioni statistiche, la Givova Scafati intende precisare quanto segue:

– La società Givova Scafati smentisce categoricamente ogni tipo di coinvolgimento diretto in questa vicenda e ribadisce la sua totale estraneità agli episodi oggetto di verifica da parte della Procura Federale. Nessun tesserato del club, nello specifico, risulta o è stato mai coinvolto negli avvenimenti oggetto di indagine.

– Il club gialloblu, inoltre, ritenendosi parte lesa in tali circostanze, tutelerà la propria immagine e onorabilità in ogni sede competente civile e penale. Annunciando, altresì, la costituzione di parte civile in un eventuale procedimento penale con conseguente richiesta di risarcimento danni. La società è da sempre attiva e attenta nel verificare e contrastare, in ogni sede, possibili strumentalizzazioni o manipolazioni delle vicende in oggetto a salvaguardia del proprio nome, della propria storia e della pallacanestro.

– La Givova Scafati annuncia di aver precauzionalmente sostituito i collaboratori esterni, quindi non diretta propaggine della società, addetti alla rilevazione statistica e di aver proceduto alla risoluzione di ogni tipo di rapporto con il responsabile della comunicazione del club.

– La società, sin da ora e come sempre fatto, è a totale disposizione delle autorità inquirenti sportive per una ampia e incondizionata collaborazione nella ricerca di eventuali responsabili in alcun modo riconducibili in via diretta a questo club.

– La Givova Scafati ribadisce con forza come la storia di questi 38 anni di vita della società non sia mai stata intaccata da alcuna fosca vicenda extrasportiva e mai potrà esserlo in quanto i valori sociali e sportivi, lo spirito di lealtà e la stretta osservanza di regole e norme rappresentano la stella polare alla quale mai il club intenderà derogare o rinunciare.

Fonte: ufficio stampa Scafati Basket