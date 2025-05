LBA, iniziato il valzer dei dirigenti e delle panchine

Per molte squadre di Serie A la stagione è già finita, dopo il mancato approdo ai playoff.

Iniziata la programmazione della prossima stagione, a partire dai quadri dirigenziali e poi dagli allenatori. Da Treviso sono partiti sia il direttore sportivo Simone Giofrè sia il coach Frank Vitucci, dietro la scrivania si siederà Federico Pasquini che a breve annuncerà il nome del nuovo allenatore. Sassari, dunque, al momento è senza general manager ma ha già confermato Massimo Bulleri in panchina e rinnovato e Rashawn Thomas. Potrebbe partire Alessandro Cappelletti, finito nel mirino di Udine.

Reggio Emilia, nonostante un playoff ancora da iniziare, ha già annunciato che non ci sarà più Claudio Coldebella, sostituito da Marco Sambugaro che ha lasciato Pistoia. Il nuovo management vorrebbe trattenere il coach Dimitris Priftis che però ha la possibilità di uscire dal contratto e vanta diversi estimatori in giro per l’Europa. A Varese ci sarà ancora Luis Scola a tenere le redini ma è probabile un cambio di guida tecnica, come lascia presagire l’addio dell’assistente Marco Legovich, diretto a Varsavia. Nel parco giocatori priorità al rinnovo dei prodotti del vivaio Librizzi e Assui, quest’ultimo tentato sia dalla sirene americane che da Milano. Tortona saluta Ferencz Bartocci che ha praticamente concluso l’iter di costruzione della Cittadella dello Sport e tornerà ad occuparsi maggiormente dell’area sportiva a Livorno, in A2. In Piemonte atteso il ritorno di Gianmaria Vacirca come general manager, dopo l’esperienza da uomo-mercato all’Olimpia Milano.

Cambierà tanto anche a Napoli, dopo l’arrivo della nuova proprietà. Intanto Scafati ha scelto proprio l’artefice del ritorno azzurro nel grande basket, Antonio Mirenghi, come GM per la ripartenza in A2.