LBA, la classifica finale e gli accoppiamenti per i Playoff 2025

Si è conclusa questa sera, con l’OT tra Virtus Bologna e Trapani Shark che si giocavano il primo posto in classifica, la stagione regolare LBA 2024-25. I bianconeri hanno concluso davanti a tutti con 46 punti e un record di 23 vittorie e 7 sconfitte, un successo in più di Trapani, Brescia e Trento, tutte a pari punti (con i siciliani al 2° posto).

La Virtus Bologna se la vedrà al primo turno di Playoff con la Reyer Venezia, che ha vinto questa sera contro Varese blindando la qualificazione alla postseason. Per la squadra di Ivanovic sarà comunque una sfida insidiosa: le due formazioni si erano già affrontate un anno fa nei Playoff (vinse la Virtus per 3-1). Trapani, che da neopromossa è stata in corsa fino all’ultimo per il ruolo di capolista, sfiderà Reggio Emilia, che ha terminato la stagione regolare al 7° posto. Dietro i siciliani, Brescia affronterà Trieste mentre Trento sarà impegnata nel difficile confronto con l’Olimpia Milano, già battuta in gara secca nella finale di Coppa Italia.

Appena fuori dalla zona Playoff c’è Tortona, 9° con 30 punti (2 in meno di Venezia). A seguire Sassari, Treviso, Varese, Cremona e Napoli, tutte salve con un turno di anticipo. Retrocesse invece Scafati e Pistoia, entrambe ultime con 12 punti a testa.

Questa la classifica finale:

Virtus Bologna 46 (23-7) Trapani Shark 44 (22-8) Pall. Brescia 44 (22-8) Aquila Basket Trento 44 (22-8) Olimpia Milano 40 (20-10) Pall. Trieste 36 (18-12) Pall. Reggiana 36 (18-12) Reyer Venezia 32 (16-14) Derthona Basket 30 (15-15) Dinamo Sassari 24 (12-18) Treviso Basket 24 (12-18) Pall. Varese 20 (10-20) Vanoli Cremona 18 (9-21) Napoli Basket 18 (9-21) Scafati Basket 12 (6-24) Pistoia Basket 12 (6-24)

Nei Playoff le due big del campionato, Milano e Virtus Bologna, potranno incontrarsi solo in una eventuale semifinale perché dalla stessa parte del tabellone. Dall’altra invece Trapani e Brescia sono le due favorite per arrivare fino in fondo, dopo una stagione regolare al di sopra delle aspettative.

Foto: Virtus Bologna