LBA, la classifica finale e gli accoppiamenti per i Playoff

Si è ufficialmente conclusa la stagione regolare 2022-23. Il verdetto ha voluto Verona e Trieste retrocesse in Serie A2, i biancorossi proprio oggi per via della sconfitta contro Brindisi e della vittoria di Reggio Emilia su Trento. Ma oggi è stata un’ultima giornata importante anche per la griglia per i Playoff. Grazie al successo in casa contro Sassari, l’Olimpia Milano ha chiuso al primo posto, accaparrandosi il fattore campo contro qualsiasi avversario nella post-season.

Un po’ più indietro, a causa del KO sul campo di una Scafati guidata dai 30 punti di David Logan, Brescia si è invece piazzata nona, dietro Pesaro, rimanendo fuori dai Playoff. Nella post-season Milano affronterà al primo turno Pesaro, la Virtus Bologna se la vedrà con Brindisi, Tortona sarà impegnata con Trento, mentre Venezia sarà accoppiata alla Dinamo Sassari. Il via dei Playoff sarà sabato prossimo, 13 maggio, con Gara-1 tra Milano e Pesaro al Mediolanum Forum alle ore 18. Tutte le serie del primo turno saranno al meglio delle 5 partite.