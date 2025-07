LBA, nulla di fatto durante l’Assemblea per i diritti TV

Durante l’Assemblea odierna, tenutasi in videoconferenza, i club della Lega Basket Serie A (LBA) hanno discusso la proposta di Deltatre per la creazione di una piattaforma proprietaria di distribuzione video: LBA TV.

La riunione, presieduta dal presidente Umberto Gandini e con la partecipazione di Maurizio Gherardini, ha affrontato il tema centrale dei diritti audiovisivi per le prossime stagioni del campionato di Serie A.

Verso l’autoproduzione: la LBA punta alla distribuzione diretta

Il comunicato ufficiale della Lega recita:

“L’Assemblea della Lega Basket Serie A, presieduta da Umberto Gandini e alla presenza di Maurizio Gherardini, si è riunita oggi in modalità videoconferenza. Sono state discusse le prospettive emerse dalla trattativa privata in corso per i diritti audiovisivi delle prossime stagioni e la proposta industriale relativa al progetto di distribuzione diretta da parte della LBA.”

In pratica, si sta valutando seriamente l’idea di autoprodurre e distribuire i contenuti audiovisivi tramite una piattaforma proprietaria, gestita in collaborazione con il colosso tecnologico Deltatre, già partner di primissimo piano nel panorama dei media sportivi digitali.

Stiamo a vedere come si svilupperà questa situazione con la prossima assemblea che si terrà presumibilmente all’inizio della prossima settimana.

