LBA – Preview della 4a giornata e consigli per il FantaBasket!

La LBA torna in campo nel weekend e sono già diverse le situazioni da attenzionare. Tre squadre ancora ferme a 0, panchine che potrebbero iniziare a scricchiolare in caso di quarta sconfitta consecutiva; Brescia unica a punteggio pieno (ci sarebbe anche Trapani senza penalizzazione) vuole proseguire la sua marcia, le franchigie con il doppio impegno europeo potrebbero avere un calo di rendimento atletico in questa fase. Analizziamo nel dettaglio ogni match.

VARESE – TRENTO: Sabato 25 Ottobre ore 20.00

Non si respira un’aria troppo serena in casa Varese. La vittoria in esordio a Sassari è l’unica nota positiva di un mese con molte difficoltà. Due passivi molto pesanti con Milano prima (-33) e Reggiana poi (-24) suscitano mormorii nell’ambiente: lo scorso anno Varese è stata la peggior difesa del campionato con una media punti subiti enorme e molte partite perse largamente, ad oggi non sembra si siano fatti passi in avanti in tal senso. Peraltro, è ormai prossimo alla rescissione il playmaker Moody, switchato con Ike Iroegbu, appena uscito da Valencia e apprezzato a Treviso tre anni fa con oltre 16 punti di media a partita. Trento è una squadra ancora da decifrare, alterna prestazioni molto buone a crolli pesanti; in ogni caso, si porta dietro un attivo di 2 vinte (contro Cantù e Tortona) e 1 persa (a Brescia). Pronostico: Trento vincente.

TORTONA – TRAPANI: Sabato 25 Ottobre ore 20.30

Interessantissimo duello tra due squadre in ottima forma e intente a fare un campionato in pianta stabile nelle prime otto. Trapani ha già macinato tre vittorie consecutive e si è portata a quota 2 punti (scontata la penalizzazione di -4), il roster sembra aver mantenuto se non migliorato il livello dello scorso anno con Paul Eboua most improved player di questo inizio stagione. Tortona ha sottovalutato la gioventù di Trento e ha conseguito la prima sconfitta, ma il lavoro di coach Cancellieri è già ben avviato. Si attende un match molto equilibrato, probabile vedremo ritmi alti e tante transizioni. Pronostico: vincente Trapani.

OLIMPIA MILANO – REYER VENEZIA: Domenica 26 Ottobre ore 16.00.

Ettore, occhio alla Reyer. I granata sono in forma smagliante e forti di un roster molto affiatato, soltanto l’overtime a Trapani gli ha rovinato il punteggio pieno nelle prime 3. Subito super-protagonista RJ Cole, mentre Chris Horton sale di colpi e continuetà a crescere. Milano con diversi acciacchi, da capire se LeDay verrà convocato e i riposi di turnazione per preparare al meglio la prossima settimana europea. E’ la classica partita in cui può uscire il risultato imprevisto. Pronostico: Venezia vincente.

BRESCIA – CANTU’ : Domenica 26 Ottobre ore 17.00.

Brescia ha iniziato proprio da dove aveva finito. Squadra che cammina con le sue gambe, equilibri mantenuti e un CJ Massinburg che da’ qualcosa in più rispetto al Chris Dowe dello scorso anno. Cantù non è una corazzata ma una buona squadra che ha bisogno di trovare le sue certezze. Al PalaLeonessa, quasi per chiunque, serve un’impresa. Pronostico: Brescia vincente.

NAPOLI – REGGIANA Domenica 26 Ottobre ore 17.30.

Magro ha l’occasione per dichiararsi apertamente nel campionato. La vittoria esterna a Treviso suggerisce un lavoro che inizia a dare i suoi frutti nonostante l’inizio non impressionante. Mitrou-Long già leader del gruppo, Simms e Flagg stanno dando molta solidità al sistema e Rasir Bolton può iscriversi all’albo delle sorprese della stagione. Reggiana deve dimostrare di saper essere una grande squadra anche in trasferta: troppa distanza tra le super prestazioni casalinghe e quelle opache lontano dal PalaBigi, un limite già intravisto lo scorso anno. Pronostico: Napoli vincente.

TRIESTE – UDINE: Domenica 26 Ottobre ore 18.00.

Appuntamento delicatissimo per gli uomini di Gonzalez. Partenza negativa in Europa e poco convincente in campionato, alchimie ancora tutte da trovare e impressioni negative, finora, su Juan Toscano Anderson, presentato come il colpo dell’estate. E’ un match segnato con la penna rossa in casa Trieste: vietato sbagliare.

Udine non ha troppo talento ma un encomiabile atteggiamento battagliero, ha lottato fino alla fine con Reggio e Brescia e soltanto una folle tripla di Carsen Edwards sul finale li ha separati dall’impresa contro la Virtus. Pronostico: Trieste vincente.

VIRTUS BOLOGNA – SASSARI: Domenica 26 Ottobre ore 19.00.

Sassari arriva al PalaDozza in tensione. Tre sconfitte consecutive (di cui uno scontro diretto salvezza con Cremona) accendono il campanello d’allarme tra gli addetti ai lavori, già consapevoli che qualcosa al roster manca. Tuttavia, la nota lieta è rappresentata da Desure Buie, autore di 38 punti e 7 assist nella prima vittoria in Fiba Europe Cup, riferimento principale dell’attacco sardo che necessita un maggior supporto dai colleghi di back-court.

E’ remota la possibilità che Bologna stecchi una seconda partita consecutiva in casa dopo Cremona. Può venir fuori un match divertente e ad alto punteggio. Pronostico: Bologna vincente.

VANOLI CREMONA – UNIVERSO TREVISO

Cremona è la rivelazione di questo inizio campionato. Una squadra giudicata molto negativamente a fine mercato per l’oggettiva mancanza di talento ed esperienza nel roster, ha trovato prestissimo il suo punto di ottimo e i giocatori sono molto mentalizzati al sacrificio sul parquet. Battere anche Treviso sarebbe un mattoncino importante per la salvezza nonostante siamo solo agli inizi.

Treviso ferma a quota 0, conferma le perplessità di pre-season: squadra mal costruita con troppi giocatori intenti a uscire dal pitturato e abusivismo del tiro dai 6 e 75. Peraltro, media di quasi 100 punti subiti in queste prime tre. In caso di sconfitta, coach Ale Rossi potrebbe andare in valutazione. Pronostico: Cremona vincente.

QUINTETTO FANTA – LBA

Starting 5: Naz Mitrou Long, Amedeo Della Valle, Olivier Nkamhoua, Jarrod Uthoff, Chris Horton.

Panchina: Joe Ragland, Giovanni Veronesi, Mirza Alibegovic, Luca Severini, Nate Renfro

Coach: Alessandro Magro.