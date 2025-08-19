LBA Serie A 2025/26: le 5 firme italiane under 25 da tenere d’occhio

Il mercato estivo della LBA Serie A 2025/26 non ha portato soltanto grandi campioni ed ex protagonisti NBA, ma anche un gruppo di giovani talenti che possono rappresentare il futuro del movimento cestistico italiano ed europeo. Alcuni sono già nel giro della Nazionale, altri hanno davanti a sé la prima vera occasione in Serie A.

Ecco le 5 firme italiane under 25 (nati dal 2000 in su, quindi non abbiamo potuto considerare Guglielmo Caruso e solo quelli che hanno cambiato club, quindi non vale il rinnovo di Elisée Assui a Varese) più interessanti della stagione LBA Serie A 2025/26.

1. Saliou Niang – Virtus Segafredo Bologna

La Virtus Bologna si assicura uno dei prospetti più intriganti del panorama europeo, appena scelto al Draft NBA dai Cleveland Cavaliers. Ala moderna, capace di giocare fronte e spalle a canestro, Saliou Niang abbina fisicità ed energia difensiva a un talento offensivo ancora in crescita. Alla corte di coach Dusko Ivanovic potrà crescere senza pressioni, apprendendo da veterani di alto livello.

2. Giordano Bortolani – Pallacanestro Cantù

Reduce da un’esperienza con Milano con alterne fortune, Giordano Bortolani si prepara a diventare protagonista assoluto con la neopromossa Cantù. Guardia con punti nelle mani, ottimo tiratore da tre e sempre più maturo nelle letture offensive. Questo per lui può essere l’anno della consacrazione definitiva come scorer italiano di riferimento.

3. Davide Casarin – Vanoli Cremona

Uno degli esterni più promettenti del basket azzurro. Davide Casarin ha già mostrato lampi di talento in Serie A con Venezia, ma a Cremona troverà minuti, responsabilità e la possibilità di gestire una squadra da leader. Rapidità, creatività e capacità di attaccare il ferro lo rendono un nome da seguire con attenzione.

4. Andrea Calzavara – APU Udine

Tra le sorprese dell’estate c’è la firma di Andrea Calzavara con Udine. Play/guardia di grande energia, dotato di buona visione di gioco e aggressività difensiva, rappresenta una scommessa interessante per la Serie A dopo la sua rapida crescita che l’ha portato a vivere una stagione interessante a Brindisi in Serie A2. Se riuscirà ad adattarsi rapidamente al livello, potrebbe diventare un elemento prezioso in rotazione.

5. Theo Airhienbuwa – Dolomiti Energia Trento

Fisicità e verticalità al servizio di Trento. Airhienbuwa è un’ala atletica, capace di proteggere il pitturato e correre in transizione. Giocatore ancora grezzo tecnicamente, ma con upside notevole: in Serie A potrà mettere in mostra il suo potenziale, specialmente in un contesto come quello di Trento che storicamente sa valorizzare i giovani, come dimostrato proprio con il Saliou Niang sopracitato oppure con Quinn Ellis, che ha firmato a Milano e che non è in questa categoria perché è di formazione italiana ma non di apssaporto.

Conclusione

La stagione 2025/26 di Serie A non sarà soltanto quella dei campioni affermati come Marko Guduric, Lorenzo Brown o Carsen Edwards, ma anche l’occasione per assistere alla crescita di nuovi protagonisti. Niang, Bortolani, Casarin, Calzavara e Airhienbuwa rappresentano il futuro: 5 giovani under 25 pronti a scrivere pagine importanti del basket italiano.

Leggi anche: LBA Serie A 2025/26: le 10 migliori firme di quest’estate (per ora)