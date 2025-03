LBA, si pensa a introdurre Play-In e Play Out

Possibile rivoluzione nella formula della Serie A di basket.

Anche in LBA potrebbe arrivare il play-in. Parliamo della novità introdotta felicemente dalla NBA e mutuata anche da EuroLega e LNP per completare il tabellone playoff. In realtà nella massima serie italiana anche in passato si era vista una cosa simile: playoff a 12, con le prime quattro della stagione regolare che entravano dal secondo turno mentre le squadre dal quinto all’ottavo posto disputavano gli ottavi di finale. In questo caso, però, il play-in sarebbe su gara secca, coinvolgendo settima, ottava, nona e decima al termine della regular season.

Possibile anche un playout per definire la seconda retrocessione, mandando direttamente in A2 soltanto l’ultima classificata. Altre novità potrebbero riguardare il numero di stranieri e i premi per chi utilizza maggiormente italiani e giovani.

Queste idee sarebbe state sviluppate da una commissione che le porterà in Assemblea di Lega, stando a La Prealpina. Dopodiché passeranno al vaglio della FIP, anche perché nelle prossime settimane andrà rinnovata la convenzione tramite la quale la Federbasket affida a LBA l’organizzazione del massimo campionato.