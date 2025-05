LBA, tutte le ipotesi di parità in vista dell’ultima giornata

Al termine del 29° turno della LBA Serie A Unipol 2024/25, si è definito il quadro delle otto squadre partecipanti agli LBA Playoff Unipol 2025: Trapani Shark, Virtus Segafredo Bologna, Germani Brescia, Dolomiti Energia Trentino, EA7 Emporio Armani Milano, UNAHOTELS Reggio Emilia, Pallacanestro Trieste e Umana Reyer Venezia.

Con le sconfitte contro Cremona e Bologna, l’Estra Pistoia e la Givova Scafati sono le squadre aritmeticamente retrocesse in Serie A2.

Di seguito tutte le ipotesi di parità in vista dell’ultima giornata di regular season. Il primo posto verrà assegnato dallo scontro diretto in vetta tra Bologna e Trapani mentre le due squadre già certe del loro piazzamento in vista dei Playoff sono Milano (5°) e Venezia (8°).

Ipotesi2025

