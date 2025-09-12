LBATV, le ultimissime: prezzi e telecronisti

Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto a firma di Giuseppe Pisano, la Lega Basket sarebbe pronta a lanciare LBATV, la nuova piattaforma streaming dedicata al campionato di Serie A. La data chiave dovrebbe essere il 23 settembre 2025, giorno in cui sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti, con il debutto delle trasmissioni fissato al 27 settembre, in concomitanza con la Supercoppa Italiana.

Tutte le partite di Serie A su LBATV

L’ipotesi è che LbaTv trasmetterà tutte le 240 partite di regular season, i playoff Scudetto, le coppe nazionali e vari programmi di approfondimento. L’obiettivo della Lega sarebbe quello di proporre un canale tematico in grado di completare l’offerta televisiva già garantita da Sky e Cielo.

Prezzi e abbonamenti ipotizzati per LBATV

Sempre secondo il Messaggero Veneto, i costi dovrebbero essere i seguenti:

99 euro per l’intera stagione in un’unica soluzione,

9,99 euro al mese con vincolo minimo di 12 mesi,

90 euro per chi si abbona entro i primi 7 giorni dal lancio,

15% di sconto per gli abbonati ai palazzetti delle 16 squadre di Serie A,

55 euro per un solo girone,

15 euro per i soli playoff.

Dove si potrà vedere LBATV

La piattaforma, secondo le anticipazioni, dovrebbe essere disponibile in formato app per PC, smartphone e smart TV, permettendo così di seguire il basket italiano ovunque.

Il team editoriale

Il coordinatore della redazione dovrebbe essere Alessandro Mamoli, volto storico della NBA su Sky Sport e già consulente LBA per i contenuti video. A supportarlo ci sarebbero cronisti noti agli appassionati come:

Mario Castelli, ex voce del campionato su Eurosport e Discovery,

Matteo Gandini, ex commentatore del basket su DAZN.

L’offerta televisiva della Serie A tra Sky, LBATV e Cielo

Se le anticipazioni saranno confermate, Sky manterrà i diritti per trasmettere due partite a settimana via satellite, mentre Cielo (canale 26 DTT) proporrà una gara al mese in chiaro e le semifinali e finali playoff.

Conclusione

Il lancio di LbaTv, se confermato, rappresenterebbe un passo storico per il basket italiano, con una piattaforma interamente dedicata alla Serie A, capace di unire dirette, approfondimenti e innovazione tecnologica.