Il Presidente della LBA Umberto Gandini ha annunciato il lancio ufficiale di LBATV, la nuova piattaforma OTT dedicata al basket italiano, disponibile da martedì 23 settembre 2025.
Gli appassionati potranno seguire tutte le partite della Lega Basket Serie A scegliendo tra diversi piani di abbonamento:
- Abbonamento annuale: 99€ in un’unica soluzione.
- Piano annuale con pagamento mensile: 12 rate da 9,99€ al mese.
- Pacchetto mensile senza vincoli: 15€ al mese, ideale per chi preferisce la massima flessibilità.
Promozioni speciali LBATV
Per il lancio della piattaforma sono previste due offerte dedicate ai tifosi:
- Un mese gratuito con codice promozionale
- Attivabile dal 23 settembre al 1° ottobre.
- Con l’offerta, l’abbonamento annuale costa 90,75€ invece di 99€.
- Chi sceglie il pagamento mensile spenderà 109,89€ invece di 119,88€.
- Promozione esclusiva per i tifosi dei club
- Sarà annunciata nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali delle società.
Dove abbonarsi a LBATV
Tutte le informazioni, i dettagli sui pacchetti e le promozioni attive sono disponibili sul sito ufficiale LBATV.com.
Con LBATV i tifosi avranno la possibilità di vivere tutta la stagione di basket italiano Serie A in diretta streaming, con la comodità di una piattaforma digitale dedicata.
Fonte: LBA
Leggi anche: L’Italbasket è la grande nazionale europea più perdente degli ultimi 20 anni
- LBATV, ufficiale il lancio della nuova piattaforma OTT della LBA: ecco tutte le info ad oggi - 15 Settembre 2025
- Achille Polonara a Le Iene: “Ho pensato di farla finita!”. E c’è una possibile data di ritorno in campo se tutto andrà benissimo… - 15 Settembre 2025
- Schröder è il RE d’Europa! Sale in cattedra e la Germania vince EuroBasket 32 anni dopo contro una Turchia fantastica - 14 Settembre 2025