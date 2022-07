Le 10 maglie NBA più vendute in Italia e in Europa

Interessanti dati commerciali diffusi dalla NBA riguardo il mercato europeo e italiano. Nella stagione conclusa da qualche settimana sul mercato del Vecchio Continente e su quello del nostro Paese i Los Angeles Lakers sono stati la squadra con più successo a livello di vendite mentre la maglia più acquistata dai fan europei e italiani è quella di Stephen Curry.

I Lakers conquistano lo scettro per il terzo anno consecutivo mentre Curry balza al primo posto dopo aver chiuso al terzo nella stagione precedente. Merito del ritorno in auge dei Golden State Warriors che sono arrivati fino alla conquista di un nuovo titolo. La franchgia della Baia comunque si piazza nei gradini più alti anche per quanto riguarda le vendite di squadra.

Maglie NBA più vendute (Europa)

Stephen Curry Ja Morant Luka Dončić Jimmy Butler Giannis Antetokounmpo LeBron James Tyler Herro Paul George Kawhi Leonard Joel Embiid

Maglie NBA più vendute (Italia)

Stephen Curry Ja Morant Luka Doncic Jimmy Butler Giannis Antetokounmpo LeBron James Tyler Herro Kawhi Leonard Lamelo Ball Paul George

Merchandising di squadra più venduto (Europa)

Los Angeles Lakers Chicago Bulls Golden State Warriors Boston Celtics Miami Heat Brooklyn Nets Milwaukee Bucks Toronto Raptors Dallas Mavericks Memphis Grizzlies

Merchandising di squadra più venduto (Italia)

Los Angeles Lakers Golden State Warriors Chicago Bulls Boston Celtics Miami Heat Brooklyn Nets Toronto Raptors Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies Dallas Mavericks

Il commento

I dati, che fanno riferimento agli acquisti effettuati online sullo store europeo e in quelli fisici di Milano e Londra, fanno emergere alcuni aspetti interessanti.

Le star europee come Doncic e Antetokounmpo fanno registrare ottime performance di vendita mentre il due volte MVP Nikola Jokic non sfonda, probabilmente per il suo essere “poco personaggio” e per il bacino ristretto del mercato serbo. Luka e Giannis, invece, anche per le loro storie oltre che per le performance, infiammano di più gli appassionati. Evidente l’exploit di Ja Morant, il cui stile di gioco piace tanto ai giovani, così come è curiosa la presenza in Top 10 di LaMelo Ball. In questo caso, oltre alle doti del giocatore, influisce molto l’estetica della maglia di Charlotte, così come per Miami, non tanto per una star come Jimmy Butler ma per Tyler Herro. Nella Top 10 italiana non c’è l’unico azzurro della NBA, Danilo Gallinari, né la sua squadra della scorsa stagione, gli Atlanta Hawks. Il Gallo probabilmente, dopo tanti anni negli Stati Uniti, non rappresenta più un effetto novità a livello di merchandising. Vedremo se Paolo Banchero riuscirà a scaldare i cuori dei tifosi italiani.