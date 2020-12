Le 10 storie d’amore più controverse viste in NBA

Settimana scorsa Malik Beasley è salito agli onori della cronaca per la sua vita privata: il giocatore dei Minnesota Timberwolves, che rischia anche una sospensione a causa dei fatti giudiziari in cui è stato coinvolto, è stato fotografato con Larsa Pippen, ex moglie di Scottie Pippen di 22 più grande di lui. Nulla di troppo strano fin qui, visto che entrambi sono maggiorenni e liberi di frequentare chi vogliono, tuttavia Beasley è sposato con un figlio e le foto circolate sui social hanno colto totalmente di sorpresa sua moglie.

Quella di Beasley non è comunque l’unica love story controversa, o peggio ancora finita male, della NBA. In realtà i giocatori, come ci si potrebbe aspettare, sono sottoposti ad una serie infinita di tentazioni, compresa quella sessuale, e molti ci cascano rovinosamente: quelli noti, tuttavia, sono sicuramente una minima parte del totale. In questo articolo abbiamo raccolto le 10 storie d’amore, o comunque relazioni, più controverse e chiacchierate della NBA. Dalla lista abbiamo escluso Kobe Bryant per i fatti poco chiari avvenuti in Colorado nel 2003 e il suo ex compagno Shaquille O’Neal, che comunque è bene sapere abbia ammesso di aver tradito qualche volte sua moglie, “ma rispettosamente”.

Raymond Felton, un marito pericoloso

Raymond Felton è stato un giocatore NBA di discreto successo per 14 anni, dal 2005 al 2019. Per diversi anni è stato un solido role player con Charlotte, Denver e New York: lo stesso non si può dire della sua vita amorosa, non proprio equilibrata. Nel 2012 Felton si sposò con Ariane Raymondo-Felton (coincidenza vuole che il cognome della ragazza sia quasi identico al nome di battesimo del giocatore), ma nel 2014 i due divorziarono a causa delle “molteplici amanti” del giocatore. Una storia triste ma normale fin qui, se non fosse che in almeno due occasioni, proprio in seguito a litigi causati dai suoi ripetuti tradimenti, Felton avrebbe impugnato la sua FN Five-Seven 28mm (tra l’altro posseduta illegalmente), puntandola contro la moglie. Il giocatore fu fortunatamente denunciato e arrestato, anche se in carcere passò solo poche ore e tornò a calcare in parquet NBA in breve tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ariane raymondo (@arianeraymondo)

Ad Andrei Kirilenko è permessa un’amante all’anno

Questa è una storia “felice”, se così si può definire. Sicuramente singolare. Oggi Andrei Kirilenko è infatti ancora sposato con sua moglie Masha, con la quale è convogliato a nozze nel lontano 2001. Durante la sua carriera americana, le tentazioni NBA non risparmiarono nemmeno l’ala di Jazz e Nets, attuale presidente di Federazione in Russia, ma la moglie la prese con parecchia filosofia: essendo lei stessa una donna del mondo dello spettacolo, in particolare una cantante pop, fu molto comprensiva nei confronti del marito e gli propose un accordo. Da allora i due continuano ad essere felicemente sposati, ma a Kirilenko è concessa una scappatina all’anno con un’altra donna. Nel 2016, un anno dopo il ritiro del giocatore, interpellata da TMZ sulla possibilità di avere lei stessa uno speculare “sex pass” di questo tipo, Masha Kirilenko ha comunque dichiarato: “Ufficialmente non ce l’ho, ma posso sempre averlo qualora ne avessi voglia”.

Tra Matt Barnes e Derek Fisher è finita a cazzotti

Matt Barnes e Derek Fisher sono stati compagni di squadra per un paio di anni ai Los Angeles Lakers, dal 2010 al 2012, ma questo non è affatto stato d’aiuto quando i due sono venuti alle mani per una donna. Gloria Govan era stata la storica fidanzata di Barnes, i due si conoscevano fin da ragazzini, ma la loro storia d’amore non finì bene, nonostante i due figli: la donna chiese il divorzio in seguito ad un episodio di violenza domestica di cui fu vittima e per il quale il giocatore venne anche arrestato. Il divorzio sarebbe diventato ufficiale solo nel 2016, ma nel frattempo Gloria Govan iniziò a frequentare, nel 2015, Derek Fisher, anche lui ufficiosamente separato ma ufficialmente ancora sposato. Barnes non prese la notizia con particolare calma, guidando per oltre 150 chilometri fino alla casa di Govan, a Redondo Beach, per vedersela faccia a faccia con l’ex compagno. Ricostruzione, questa, molto più romanzata di quella fatta ufficialmente da Barnes, il quale ha negato di essersi recato sul posto di proposito ma di averlo fatto per fare visita ai suoi figli, scoprendo solo a quel punto il “tradimento” della ormai ex moglie e di Fisher. Quel che è comunque certo e confermato è che i due siano arrivati alle mani, e da allora abbiano iniziato una diatriba via social e via interviste che probabilmente non si è ancora risolta. Govan e Fisher nel frattempo stanno ancora insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gloria Govan (@glogovan)

Steve Nash e il presunto figlio non suo

Negli anni 2000, Steve Nash ha avuto una lunga relazione, culminata col matrimonio, con Alejandra Amarilla, regista e personalità televisiva paraguaiana. Il 12 novembre 2010, la donna diede alla luce il loro primo figlio, Matteo, ma l’allora playmaker dei Phoenix Suns non annunciò la notizia esattamente in maniera gioiosa. Sulla rivista Life&Style, lo stesso giorno della nascita, Nash lo definì un momento “agrodolce”, perché sua moglie viveva ormai da qualche mese separata da lui e aveva chiesto il divorzio, arrivato ufficialmente poco più tardi. La rapidità con la quale si passò da una bellissima notizia ad una pessima fece nascere alcuni rumors, ovviamente non confermati, secondo i quali Nash avrebbe scoperto che Matteo in realtà non fosse suo figlio. Non solo: secondo queste voci, il padre del bambino sarebbe Leandro Barbosa, suo compagno ai Suns in quel periodo che, guarda caso, venne ceduto proprio il luglio precedente a Toronto. Le tempistiche, insomma, sarebbero quelle giuste.

Nick Young promesso sposo di Iggy Azalea

Forse la storia più nota nel mondo NBA, perché fu l’inizio della fine dell’esperienza di D’Angelo Russell con i Los Angeles Lakers. Nick Young iniziò a frequentare anni fa l’allora popolare rapper australiana Iggy Azalea, e i due si fidanzarono ufficialmente nel 2015 con l’obiettivo di sposarsi qualche mese più tardi. Non che ci fosse molto da fidarsi di un tipo come Swaggy P, ma l’ufficialità delle sue avventure extra-fidanzamento arrivò quando il compagno di squadra Russell registrò il video di una loro conversazione privata, durante la quale Young parlava proprio dei suoi tradimenti nei confronti di Iggy, e lo rese pubblico. Oltre a rovinare per anni la reputazione di D-Loading negli spogliatoi NBA, la notizia ovviamente distrusse qualsiasi prospettiva di matrimonio: la ragazza decise di rompere il fidanzamento e di lasciare Young a pochi mesi dalle nozze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iggy Azalea (@thenewclassic)

Tony Parker e la pugnalata nella schiena all’amico Brent Barry

Della dinastia Spurs, Tony Parker è sicuramente una delle colonne portanti. Tuttavia, nel corso della sua carriera, il playmaker francese è stato coinvolto anche in uno scandalo amoroso che lo mise davvero in cattiva luce nello spogliatoio. Quando entrambi giocavano a San Antonio, Parker divenne molto amico di Brent Barry e i due erano soliti uscire in 4 con le rispettive mogli, l’attrice Eva Longoria ed Erin Barry. In particolare Erin era stata fidanzata di Brent fin dal liceo, insomma: l’amore della sua vita. Il tanto tempo passato insieme, nonostante Barry non giocasse più per gli Spurs, portò Parker a scambiarsi messaggi piccanti con Erin. Casualmente Longoria lo scoprì con la tecnica più vecchia del mondo: controllare il cellulare del marito. Questa fu una delle ragioni per le quali alla fine la donna chiese il divorzio al giocatore di San Antonio, stessa sorte toccata anche all’altra coppia di questa storia, divorziata nel 2011. La “disavventura”, chiamiamola così, costò quasi la cessione a Parker, visto che Barry, nonostante si fosse ritirato da poco, era molto amico di diversi giocatori di San Antonio e di Gregg Popovich e spesso frequentava le strutture degli Spurs.

Stephon Marbury e la tresca con la sua chef privata

Come commentare un giocatore disposto a pagare un milione di dollari ad una donna per tenere nascosta la loro fedifraga storia d’amore? Stephon Marbury fece proprio questo, andando a letto per 5 volte con la chef personale di famiglia e pagandola profumatamente per mantenere tutto segreto. L’errore di Marbury, oltre ovviamente quello all’origine di questa storia, fu che smise di pagarla nel 2010, dopo aver già versato nelle sue tasche 600.000 dollari. La donna, Thurayyah Mitchell, decise allora di rendere tutto pubblico per ripicca, da parte sua difendendosi dichiarando di aver pensato che “rendere felice Marbury fosse fondamentale per mantenere il proprio lavoro”.

Dwyane Wade e la particolare “pausa” con Gabrielle Union

Dwyane Wade e Gabrielle Union, celebre attrice americana, sono ufficialmente sposati dal 2014. I due stanno insieme però dal lontano 2008, anche se prima delle nozze non era decisamente una relazione troppo stabile. Nel 2013, solo poco più di un anno dal futuro matrimonio, i due si lasciarono per quelle che l’ex giocatore dei Miami Heat ha chiamato “motivazioni dettate dalle rispettive carriere”. Come detto, i due sarebbero tornati insieme qualche mese dopo ma nel frattempo Wade ne aveva combinata una bella grossa: in poco tempo aveva messo incinta l’amica Aja Metoyer, dalla quale ha avuto il suo terzo figlio, Xavier.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabrielle Union-Wade (@gabunion)

Tristan Thompson nel club delle Kardashian

La famiglia Kardashian ha sempre avuto una grande passione per la NBA, e in particolare per i suoi giocatori: famosi i tanti fidanzamenti e matrimoni, con la collezione che ad oggi comprende Kris Humphries, Lamar Odom, Blake Griffin, Ben Simmons, Devin Booker e, appunto, Tristan Thompson. Il lungo, che ha appena firmato per Boston, attualmente è in una relazione con Khloe Kardashian, con la quale ha anche concepito un figlio. Un paio di anni fa, TT si era però ritrovato al centro di un pesante gossip, ritratto in alcuni video mentre tradiva la fidanzata che allora era incinta. Notizie che avevano messo a serio repentaglio la relazione, che invece è sorprendentemente resistita a questo e, a quanto pare, anche ad altri ripetuti tradimenti da parte di Thompson.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Paul George, la figlia di Doc Rivers e la spogliarellista ora sua futura moglie

Questa storia si merita senza dubbio la medaglia d’oro in questa classifica. È una vicenda molto nota in America, un po’ meno qui da noi, tornata a galla in maniera prorompente quando Paul George nell’estate 2019 si è trasferito ai Clippers allenati in quel momento da Doc Rivers. Tra il 2013 e il 2014, quando giocava ancora a Indiana, PG aveva intrapreso una relazione con Callie Rivers, figlia del suo ormai ex coach. I due si lasciarono però dopo che George tradì la ragazza con una spogliarellista, mettendola incinta: Daniela Rajic. Dopo la notizia e la fine della relazione con Callie Rivers, il giocatore ne iniziò una nuova con Rajic, la quale qualche mese più tardi diede alla luce la loro figlia, Olivia. Il mese scorso George e Rajic si sono ufficialmente fidanzati, con l’obiettivo di sposarsi a breve. Nel frattempo, anche Callie Rivers si è consolata: si è sposata con un altro giocatore NBA, Seth Curry, nel 2019.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniela Rajic (@danielarajic)

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.