Le 18 vittorie in 19 partite degli Utah Jazz sono un qualcosa che si è visto raramente nella storia dell’NBA

Gli Utah Jazz continuano la loro serie vincente dopo essersi presi cura dei Miami Heat questa notte con una vittoria per 112-94.

I Jazz sono a 16 vittorie in doppia cifra in questo folle parziale di 18 a 1. Condividono questo record con solo altre due squadre: i Milwaukee Bucks del 1970-71 e i Cleveland Cavaliers del 2008-09, secondo Elias Sports Bureau.

