Le avversarie di Sassari e Brindisi nella seconda fase di Champions League

Effettuati poco fa i sorteggi della seconda fase della Basketball Champions League, dove sono rimaste in corsa due squadre italiane: la Dinamo Sassari e la Happy Casa Brindisi.

I pugliesi sono stati inseriti nel Girone I e dovranno affrontare tre trasferte molto lunghe: in Turchia contro Pinar e Bursa, poi in Israele contro Holon. I sardi, invece, hanno pescato Saragozza, il Bamberg e i cechi di Nymburk.

Partenza di questa fase fissata per il 2-3 Marzo, ultima giornata il 6-7 Aprile.

Questa la composizione dei gironi che premieranno le prime due con la qualificazione.

GIRONE I: Tofas Bursa, Hapoel Holon, Happy Casa Brindisi, Pinar Karsiyaka

GIRONE J: San Pablo Burgos, SIG Strasburgo, VEF Riga, Igokea

GIRONE K: Turk Telekom Ankara, Iberostar Tenerife, AEK Atene, Nizhny Novgorod

GIRONE L: Casademont Saragozza, Brose Bamberg, Nymburk, Dinamo Sassari

🚨 Play-Offs groups set in #BasketballCL 🚨

Who will make it to the Final 8? #Road2Final8 pic.twitter.com/8qRzX4P4P3

— Basketball Champions League (@BasketballCL) February 2, 2021