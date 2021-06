L’Italia femminile del 3×3 sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo di quest’estate. Le azzurre hanno battuto poco fa l’Ungheria 13-12 nella decisiva partita disputatasi a Debrecen, conquistando il biglietto per il Giappone.

Rae D’Alie, Chiara Consolini, Giulia Rulli e Sara Madera sono le 4 giocatrici che rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi nel 3×3 per la prima volta nella storia di questo sport, che sarà ai Giochi per la prima volta nella storia.

🎉🇮🇹Congrats @Italbasket on making it from the streets to the Olympics 🎉🇮🇹#3x3OQT @Tokyo2020 @olympics pic.twitter.com/1HolZjaSZs

— FIBA3x3 (@FIBA3x3) June 6, 2021