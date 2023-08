Le Bahamas avanzano in finale: contro l’Argentina c’è in palio il Preolimpico

Il cammino delle Bahamas al “PrePreolimpico” è stato finora costellato di successo: la Nazionale delle isole caraibiche ha vinto il proprio girone, battendo anche l’Argentina, e ha eliminato l’Uruguay in semifinale vincendo 62-78.

Un po’ in ombra DeAndre Ayton, 8 punti e 9 rimbalzi, mentre Buddy Hield ed Eric Gordon hanno combinato per 30 punti (17 il primo, 13 il secondo). La vittoria delle Bahamas non è mai stata in discussione, all’intervallo era +20 e a fine terzo quarto +25: poi freno a mano nell’ultimo periodo, chiuso 28-19 in favore dell’Uruguay.

In finale, per un posto nel Preolimpico della prossima estate, le Bahamas ritroveranno l’Argentina. L’Albiceleste ha vinto la sua semifinale contro il Cile 79-87, ma ha perso Luca Vildoza per infortunio. Nell’ultima partita Gabriel Deck ha segnato 24 punti, Facundo Campazzo ha chiuso in doppia-doppia con 19 punti e 12 assist, mentre Francisco Caffaro ha aggiunto 14 punti. Servirà la migliore Argentina contro le Bahamas, che nella fase a gironi avevano prevalso piuttosto nettamente.

Foto: FIBA