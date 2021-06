Le big di Eurolega provano a strappare Milos Teodosic alla Virtus Bologna

Nell’estate 2019, Milos Teodosic era arrivato alla Virtus Bologna come uno dei colpi di mercato più importanti della storia della Serie A. Il serbo non ha deludo e, dopo una prima stagione condizionata dal Covid-19 e quindi non conclusa, nella seconda ha vinto lo Scudetto da MVP delle Finali. Teodosic ha un altro anno di contratto con la Virtus, ma ora non è detto che rimanga in bianconero.

Secondo Eurohoops, in estate Teodosic potrebbe partire: CSKA Mosca, per il quale ha già giocato dal 2011 al 2017 vincendo l’Eurolega, ed Efes sarebbero due squadre interessate. Entrambe hanno qualcosa da offrire che la Virtus non ha: la partecipazione all’Eurolega, tra l’altro con ruoli da protagoniste. Teodosic ha, come detto, ancora un anno di contratto ma anche una clausola di uscita proprio verso l’Eurolega. Nelle prossime settimane se ne discuterà e molto dipenderà anche dal prossimo allenatore delle V Nere. La conferma di Sasha Djordjevic non è scontata, anzi: in agguato c’è il potenziale arrivo di Sergio Scariolo.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.