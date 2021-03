Le cattive intenzioni di Nikola Jokic per l’All Star Game

La settimana dell’All Star Game per i giocatori NBA coincide con giorni di pausa nel bel mezzo della stagione, in modo tale da staccare la spina per un po’ e poi tuffarsi nella seconda parte del campionato.

Normale, allora, che ci si lasci andare a qualche strappo alla normale vita da atleti, anche per i pochi che vengono convocati per la partita delle stelle. Lo ha ammesso candidamente Nikola Jokic quando gli è stato chiesto quali fossero i suoi programmi per il break, rispondendo ironicamente: “Forse soltanto mangiare male”.

Asked Jokic what he was going to do in the four days after the All-Star break: “Maybe eat bad.” — Mike Singer (@msinger) March 5, 2021

Durante la pausa forzata dovuta al Covid-19 dello scorso anno Jokic ha perso notevolmente peso, presentandosi a Orlando con una conformazione fisica totalmente diversa rispetto a prima. E visti i 27 punti, 11 assist e 8 assist fatti registrare finora con i Denver Nuggets, il centro serbo potrà anche concedersi qualche “sgarro” a tavola.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.