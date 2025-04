Le esultanze di Ja Morant continuano a creare molte controversie

Ja Morant non è sicuramente un giocatore dal carattere semplice e nel corso degli anni lo ha dimostrato. I suoi comportamenti fuori dal campo, soprattutto quando si tratta del suo rapporto con le armi da fuoco, hanno portato la NBA ad attenzionarlo particolarmente fino a squalificarlo per 25 partite nel corso della scorsa stagione. Di recente, dopo mesi apparentemente tranquilli, si è tornato a parlarne dopo che, settimana scorsa, la star dei Memphis Grizzlies aveva mimato le pistole all’indirizzo della panchina dei Golden State Warriors. L’esultanza aveva portato la NBA ad aprire un’indagine risoltasi poi con un nulla di fatto.

Non imparata la lezione, durante la partita successiva Morant lo aveva rifatto: stavolta però la NBA non aveva potuto far altro che sanzionarlo con una multa di 75.000 dollari. Una punizione che non ha smosso di un millimetro il giocatore. Nell’ultima partita contro Charlotte, dopo aver segnato una tripla, Ja Morant ha infatti sfoggiato una nuova esultanza sempre a tema guerrafondaio. Il giocatore ha mimato di lanciare una granata tra il pubblico, con tanto di mani in faccia per mostrare l’apparente spavento per l’immaginaria esplosione.

Ja Morant hilarious for this new celebration 😭😭😭😭 pic.twitter.com/KFBTxE95OC — ᴅ ʀ ᴇ ᴡ (@FeelLikeDrew) April 9, 2025

La nuova esultanza ha generato tanti meme sui social, dove ormai la figura di Morant viene ironicamente associata alle armi. Da capire quanto la NBA tollererà questi comportamenti, viste le punizioni inflitte alla star di Memphis in passato.