Le figurine NBA non saranno più prodotte dalla Panini

Rivoluzione nel mondo delle card legato alla NBA, un business in clamorosa crescita negli ultimi anni.

Le card e le figurine adesive della NBA non verranno più prodotte dall’azienda italiana Panini ma da Fanatics. Si tratta di un importante brand specializzato nella vendita di prodotti sportivi su licenza che ora sbarca anche nella galassia del collezionismo.

Licensed sports giant Fanatics has reached a deal with the NBA and NBPA to replace Panini in 2026 for exclusive license to produce basketball cards – giving equity to players and league in the new trading cards venture.

