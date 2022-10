Le Final Four di EuroLega a Dubai possono diventare realtà

Un paio di settimane fa, i vertici di EuroLeague erano volati a Dubai, negli Emirati Arabi, in seguito all’interessamento orientale nella massima competizione europea, l’EuroLega. È invece voce di oggi, riportata da BasketNews, che Dubai potrebbe addirittura ospitare le Final Four di questa stagione, a maggio 2023. Sarebbe una notizia clamorosa in quanto si tratterebbe di una prima volta assoluta per Dubai e per le Final Four fuori dal territorio europeo.

Inutile dire che di mezzo ci sono soprattutto tanti soldi, anche se non è chiaro quanto per i tifosi europei possa essere conveniente una Final Four negli Emirati Arabi. In corsa, oltre a Dubai, c’è da tempo anche Kaunas, finora considerata favorita per ottenere l’evento. Con l’ingresso di Dubai nella corsa ad ospitare le Final Four, gli equilibri però potrebbero cambiare. Benché quasi sicuramente lo Zalgiris non si giocherà la fase finale dell’EuroLega, Kaunas è una città che vive di basket e la passione è sicuramente tanta. Dal 2017 al 2020, lo Zalgiris ha guidato l’EuroLega per numeri di spettatori al palazzetto, oltre a disporre di una delle migliori arene d’Europa, la Zalgirio Arena. Dubai possiede invece un palazzetto stile-NBA con 17.000 posti.