Le folli statistiche mostrano che Steph Curry è il King del quarto quarto

Anche senza Klay Thompson, molti si aspettano che i Golden State Warriors facciano scalpore in questa stagione. Finora stanno facendo un buon lavoro grazie alle impressionanti prestazioni nel quarto quarto di Steph Curry.

Le statistiche raccolte da un utente di Twitter hanno rivelato che Curry avrebbe una media di 40,7 punti se trasportati sui 36 minuti nel quarto finale. Questa metrica viene utilizzata per vedere come sarebbero i suoi numeri se giocasse un’intera partita come gioca i quarti quarti.

Stephen Curry in the 4th quarter this season



40.7 PTS per 36 minutes (leads NBA)

11-21 2P (52.4%)

9-20 3P (45.0%)

19-19 FT (100%)



CLUTCH pic.twitter.com/ZRNmGntKuY — Antonin (@antonin_org) January 19, 2021

