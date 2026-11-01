Le Golden State Valkyries vincono Gara-7: Cecilia Zandalasini è di nuovo campionessa WNBA

Le Golden State Valkyries hanno compiuto stanotte un’impresa che solo pochi mesi fa sembrava impensabile: a meno di 2 anni dalla loro fondazione, hanno vinto il primo titolo WNBA battendo in Gara-7 le Atlanta Dream per 68-63.

La partita è stata molto combattuta e decisa da Gabby Williams, che ha segnato 15 dei suoi 30 punti nel terzo quarto ed ha indirizzato la gara nel finale con la tripla del +3 a 2′ dalla fine e poi 2 tiri liberi per il +5 anche se la parola “fine” al match l’ha messa Kiah Stokes a rimbalzo offensivo a meno di 1′ dal termine della gara. Gara-7 è stata la partita che ha incoronato Cecilia Zandalasini campionessa WNBA per la seconda volta in carriera, dopo il titolo vinto nel 2017, da rookie, con Minnesota: l’azzurra è stata parte importante del roster, andando in doppia cifra in 3 delle 7 gare di finale. Nella partita di questa notte Zandalasini ha giocato 8′, segnando 2 punti con 1/5 dal campo.

Per entrambe le formazioni è stata una Gara-7 non perfetta, anzi: le Dream hanno tirato col 33% dal campo di squadra, le Valkyries col 37.5%. Atlanta è arrivata ad un passo dal suo primo titolo WNBA ma ha pagato la pessima serata al tiro: Angel Reese ha chiuso con 8 punti e 12 rimbalzi, Jordin Canada con 18 punti e 6/15 dal campo è stata la top scorer per le Dream.

Le Valkyries, che giocavano in un Chase Center gremito, hanno coronato una seconda stagione in WNBA da 32-12, col secondo posto in stagione regolare, e una corsa nei Playoff che le ha viste eliminare le Dallas Wings e le Las Vegas Aces, favorite per la vittoria finale.