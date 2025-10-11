Le Las Vegas Aces vincono ancora: terzo titolo WNBA, A’ja Wilson è MVP delle Finals

Le Las Vegas Aces sono ancora una volta campionesse WNBA: la squadra allenata da Becky Hammon ha battuto in Gara-4 le Phoenix Mercury, vincendo le WNBA Finals per 4-0. Nella partita di ieri notte, vinta dalle Aces 86-97, la protagonista è stata ancora una volta A’ja Wilson, già MVP e Difensore dell’Anno della stagione regolare. La star di Las Vegas ha chiuso con 31 punti, 9 rimbalzi e 4 assist, confermandosi una delle migliori giocatrici di sempre e vincendo l’MVP delle Finals.

Wilson è al suo terzo titolo WNBA e al secondo MVP delle Finals dopo quello vinto nel 2023. Per le Aces è stata una stagione molto particolare: partite malissimo, sembravano a rischio di rimanere anche fuori dalla postseason. Poi sono arrivate 16 vittorie consecutive in stagione regolare per raggiungere alla fine il secondo posto: nei Playoff infine le Aces hanno eliminato le Seattle Storm (2-1), le Indiana Fever (3-2) e appunto le Mercury con uno sweep.

Per A’ja Wilson, sempre sostenuta dal fidanzato Bam Adebayo presente anche ieri in tribuna, è stata una stagione storica: è infatti diventata l’unica finora a vincere nella stessa annata MVP, Difensore dell’Anno, MVP delle Finals e titolo di capocannoniere della WNBA. Il centro delle Aces ha mantenuto 23.4 punti, 10.2 rimbalzi, 3.1 assist e 2.3 stoppate di media in stagione regolare, elevando poi le proprie prestazioni nei Playoff fino a 26.8 punti, 10.0 rimbalzi, 3.3 assist, 2.1 recuperi e 2.5 stoppate di media. Cifre mostruose a cui vanno aggiunte le 3 doppie-doppie in 4 partite nelle Finals e i 2 trentelli per chiudere la serie contro Phoenix (34 in Gara-3 e 31 in Gara-4).