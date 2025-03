Le Los Angeles Sparks cercano uomini da aggregare agli allenamenti

Le Los Angeles Sparks saranno tra le favorite per la prossima stagione WNBA, al via il prossimo 16 maggio. Le giallo-viola hanno acquisito Kelsey Plum, due volte campionessa WNBA, e recupereranno Cameron Brink, una delle migliori rookie della passata stagione prima di rompersi il crociato. I training camp partiranno il 27 aprile e, in vista dell’inizio della RS 2025, le Sparks nelle scorse ore hanno annunciato che stanno cercando dei giocatori uomini da aggregare agli allenamenti.

Le Sparks vorrebbero quindi confrontarsi costantemente con uomini, sicuramente più atletici e forti fisicamente, per temprare le proprie giocatrici in vista di una dura stagione WNBA. Il 12 aprile si terranno i provini a El Camino, nell’area di Los Angeles, per chi vorrà essere ingaggiato come practice player.

We’re looking for male practice players for the 2025 season. Do you have what it takes? Join us for tryouts:

📅 Saturday, April 12

⏰ 10-12 PM

📍 El Camino College Register & fill out the waiver today: https://t.co/pZwGxFj9IZ pic.twitter.com/Is794FF0PA — Los Angeles Sparks (@LASparks) March 9, 2025

“Non potete essere deboli!” ha scritto Dearica Hamby, giocatrice delle Sparks, commentando la notizia.