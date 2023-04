Le MILLE VITE di DENNIS RODMAN dopo CHICAGO

Quando pensiamo a Dennis Rodman, ce lo immaginiamo tutti con la maglia 91 dei Chicago Bulls, o alla peggio con quella dei Detroit Pistons dei Bad Boys. Lo immaginiamo vincere titoli NBA, 5 in totale tra Detroit e Chicago, e premi di Difensore dell’Anno, 2.

Eppure quella è stata solo una parte della carriera di Rodman, che nel 1999 lasciò i Bulls. Aveva già 38 anni, eppure ne avrebbe giocati altri 7. Oddio, “giocati” è una parola grossa. Un po’ in NBA, un po’ in Messico, un po’ in Finlandia, fino al Regno Unito. Rodman divenne un globetrotter e ovunque andò fece come al solito parlare di sé.

Oggi Dennis Rodman ha quasi 62 anni, ma nel suo caso si contano come gli anni dei cani: un anno suo corrisponde a 15 anni nostri. La proporzione è più o meno questa. Perché Rodman è sicuramente quello della “vacanza” a Las Vegas durante le Finals del 1998, quello delle relazioni con Madonna e Carmen Electra, quello di parecchie controversie legali durante la sua carriera.

Ma forse è ancora più pazzesco immaginarselo in una fredda notte finlandese, dopo aver firmato un contratto per una sola partita a 44 anni, ubriaco perso in un bar di Helsinki, non curante di tutto ciò che gli sta attorno.

