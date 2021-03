Le pagelle di Baskonia-Milano: Polonara e Henry affondano un’Olimpia che non trova mai il ritmo

Seconda sconfitta consecutiva per l’Olimpia Milano in campo europeo, questa volta in terra basca sul parquet del Baskonia. Grande partite da parte di Achille Polonara, l’ex Sassari ha chiuso con una maiuscola doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi, stratosferico anche Henry autore di una solidissima gara da 19 punti e 6 assist. Per l’Olimpia partita veramente difficile dove i suoi migliori interpreti offensivi non riescono mai a spiccare il volo. Il Baskonia si aggiuda la W per 86-69.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO

PUNTER 5.5: parte dalla panchina e non ha un ottimo impatto quando entra in campo, in attacco impiega diversi minuti a carburare e in difesa è sempre in ritardo. Cava qualche giocata dal cilindro nel secondo tempo ma non riesce a cambiare la gara.

LEDAY 4: dopo la brutta prova con il Barca arriva la peggior partita dell’anno per l’ex Zalgiris. LeDay non riesce mai a trovare la via del canestro sbagliando praticamente sempre cose che spesso e volentieri fa ad occhi chiusi.

MICOV SV: 4 minuti orrendi, difficile giudicare la sua partita.

MORASCHINI SV

ROLL 5: fatica nell’ormai consueto ruolo di vice-playmaker, solo nel finale trova qualche punticino.

RODRIGUEZ 5: parte forte con due triple consecutive, poi cala con il passare dei minuti soprattutto a causa dell’aggressiva difesa dei baschi. Henry se lo mangia in diverse occasioni. 12 punti, 4 assist e 3 palle perse per il Chacho.

TARCZEWSKI 5: torna a giocare in Eurolega dopo due NE consecutivi, inizia bene soprattutto in difesa su Fall, poi ha un improvviso calo e nel quarto periodo commette errori su errori, anche banalissimi.

BILIGHA NE

SHIELDS 5: uno degli ex di serata, probabilmente sente la pressione e l’emozione, fatica ad entrare in partita, anzi, non riesce mai ad entrarci. Soffre il duello con Giedraitis, bravissimo a contenerlo.

BROOKS 6.5: il migliore dei suoi con canestri importanti nel primo tempo a tenere in scia l’A|X. Chiude con 10 punti.

HINES 5: non la sua migliore gara, gioca relativamente poco (18 minuti) e quando è in campo non riesce ad incidere nè in attacco, nè in difesa.

DATOME 6: prova tutto sommato positiva per il Capitano della Nazionale, soprattutto in attacco dove mette a referto 10 punti.

MESSINA 5: l’Olimpia scivola per la seconda volta consecutiva in questa delicata fase finale della Regular Season, e questa sconfitta potrebbe risultare pesante per i milanesi, ora con 12 sconfitte. Il Baskonia fatica ad entrare in gara ma quando lo fa, lo fa alla grande pressando e mettendo le mani addosso ai biancorossi mandando letteralmente in panico Rodriguez e compagni. Ora altre due trasferte sul campo di Stella Rossa e Pana, e poi arriva l’Efes al Forum per l’ultima di Eurolega.

BASKONIA: Raieste NE, Vildoza 5.5, Henry 7.5, Sedekerskis 7, Diop SV, Fall 5, Peters 5.5, Dragic 7, Giedraitis 7, Polonara 8, Kurucs NE

Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Bergamo. Pianista e compositore, grande appassionato di pallacanestro.