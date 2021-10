Le pagelle di Baskonia-Olimpia Milano: prova totale di Shields, ancora bene Hall, Nik Melli una sicurezza

L’Olimpia Milano centra il secondo successo europeo in altrettante partite, questa volta sbancando il parquet del Baskonia col punteggio finale di 74-68. Prova convincente dei ragazzi di coach Messina bravi ad imporsi soprattutto nella metà campo difensiva; sugli scudi l’ex Shields (12p+10rim), Delaney (13p), Hall (12p) e Melli (10p+5rim).

AX ARMANI EXCHANGE MILANO

MELLI 7: un punto di riferimento per questa Olimpia, in difesa non sbaglia mai una scelta e c’è sempre per aiutare i compagni, in attacco mette spesso e volentieri una pezza per togliere le castagne dal fuoco. Essenziale.

GRANT 5: dopo la prova sufficiente contro il CSKA arriva un passo falso per l’ex New York Knicks, impreciso al tiro (1/7) e confuso in cabina di regia. Lampante la palla persa e conseguente fallo antisportivo su Granger.

RODRIGUEZ 6: quasi un turno di riposo per il Chacho, che comunque riesce a produrre 8 punti e 6 assist in 13 minuti di utilizzo.

TARCZEWSKI 5.5: parte male con qualche svista a rimbalzo, cresce nel terzo periodo soprattutto in difesa e proprio con la presenza a rimbalzo.

RICCI 6: 7 minuti di sostanza ed energia, entra e cattura subito un rimbalzo offensivo, poi produce 5 punti. Positivo.

MORASCHINI NE

HALL 7: il più utilizzato (31 minuti), risponde anche oggi presente. L’ex Bamberg produce una buona prova offensiva con 12 punti frutto di 4 canestri da oltre l’arco su 7 tentativi. Bene anche in difesa. Con Shields può veramente formare un reparto interessante.

DELANEY 7: in crescita, difende benissimo su Baldwin IV, lavora altrettanto bene in attacco dove riesce a trovare continuità soprattutto col tiro dalla lunga distanza (3/5).

MITOGLOU 6: nonostante qualche ingenuità e qualche palla persa di troppo la sua rimane una prova sufficiente, chiude di fatto la gara con un’importante tripla dall’angolo.

SHIELDS 7.5: è lui l’MVP di serata, sale di colpi col passare dei minuti, proprio come contro il CSKA. E’ fondamentale a rimbalzo (10 palloni catturati), essenziale in attacco. Esce tra gli applausi del suo ex pubblico.

HINES 6.5: gara totale dell’ex CSKA, fa un po’ quello che vuole nel pitturato facendo impazzire Nnoko ed Enoch, un piccolo gigante tra i giganti. 8 punti e 7 rimbalzi per lui.

DATOME 5: altra virgola per il capitano della Nazionale, completamente fuori forma.

MESSINA 6.5: buona vittoria per i suoi su un campo di certo non così semplice. L’Olimpia conduce dal primo all’ultimo minuto, lavora bene in attacco ma, soprattutto, in difesa, togliendo ritmo e certezze ai baschi. Ora al Forum sono attese Maccabi ed Efes.

BASKONIA: Baldwin IV 5.5, Barrera NE, Sedekerkis 5, Marinkovic 4.5, Granger 5.5, Fontecchio 6.5, Enoch 6, Costello 4.5, Giedraitis 6, Nnoko 5, Kurucs SV