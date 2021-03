Le pagelle di Brescia-Milano: Chery e Burns spingono la rimonta più volte, ma l’A|X ha un Rodriguez in formato MVP

L’Olimpia Milano torna alla vittoria anche in campionato e lo fa mettendo KO in trasferta la Leonessa Brescia. L’A|X scappa via in diverse occasioni e in altrettante si fa rimontare da Chery e compagni, ma nel finale gli uomini di Messina chiudono la pratica beffando i vani tentativi di rientro dei bresciani. MVP del match Sergio Rodriguez: lo spagnolo chiude con 29 punti frutto di un pazzesco 10/12 dal campo (6/8 da oltre l’arco). Punteggio finale di 99-92 (qui il recap del match).

GERMANI BRESCIA

BERTINI NE

VITALI 5: produce 7 assist ma nel complesso si vede veramente poco.

PARRILLO NE

CHERY 6.5: una delle principali bocche da fuoco della Leonessa, parte in sordina ma cresce col passare dei minuti, è l’ultimo ad arrendersi, chiude con 16 e 3/5 da oltre l’arco.

BORTOLANI SV

WILSON 4.5: gioca soli 9 minuti in cui non fa praticamente nulla.

WILLIS 6.5: alterna ottime cose a stupidaggini, esempio lampante il fallo su Hines in piena rimonta. La sua partita rimane più che sufficiente soprattutto per le cose viste nella metà campo offensiva dove mette a referto 17 punti.

CRAWFORD 5: uno degli ex di serata, prova opaca per lui, perde il duello con Shields.

BURNS 6.5: altro ex, ha tanta voglia di fare bene e si vede, guida la prima rimonta (dal -18) dei suoi ed è uno degli ultimi a mollare. 15 punti in 26 minuti con 7/8 dalla lunetta e 5 rimbalzi.

KALINOSKI 5.5: 27 minuti e 8 punti per lui, buona prova difensiva nel duello con Punter, non si fa vedere più di tanto in attacco.

MOSS 6.5: lavoro a dir poco egregio nella metà campo difensiva dove si alterna su Rodriguez, Shields e Punter, è lui a guidare la rimonta alzando la voce proprio in difesa, bene anche in attacco dove tra triple (2/2) e canestri dalla linea della carità non fa mancare il suo apporto.

SACCHETTI 6: deve battagliare sotto le plance con Brooks e LeDay, un lavoro difficile che però fa anche discretamente. 8 punti in 20 minuti per l’ex Sassari.

BUSCAGLIA 6: tanto cuore, tanta energia, tanta voglia, ma anche tanta fragilità, Brescia mostra ancora una volta diverse versioni di sè in questi 40 minuti di gioco, prima crollando e poi rimontando, più e più volte. Alla fine ha la meglio Milano grazie al talento e, soprattutto, l’esperienza dei suoi interpreti.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO

PUNTER 5: si prende un mini turno di riposo dopo lo show balistico di giovedì sera in quel di Mosca (32 punti e nuovo massimo in carriera nella vittoria con il CSKA).

LEDAY 6: torna sul parquet anche in campionato e piazza subito 14 punti in 25 minuti, buone cose ma anche alcune sciocchezze da parte dell’ex Zalgiris.

MORETTI SV

MICOV 6: si mette in mostra punendo la difesa bresciana con letture perfette e giocate d’intelligenza, 10 punti in 24 minuti per il serbo.

MORASCHINI 6: buona prova del n°9 in maglia A|X, in 20 minuti l’ex Brindisi conduce in modo discreto l’attacco dell’Olimpia smazzando 5 assist.

RODRIGUEZ 8: partita da MVP assoluto per il “Barba” di Milano che chiude con 29 punti, 2 assist, 1 rimbalzo, 6/8 da oltre l’arco, 3/3 dalla lunetta e 28 di valutazione. La difesa di Brescia non riesce mai a contenerlo, che dire, Chacho!

BILIGHA 6: 6 punti filati appena mette piede in campo, poi commette un paio di errori e Messina lo panchina.

CINCIARINI 6: si sblocca con un tiro in acrobazia nel quarto periodo, non si fa vedere troppo in attacco, bene in difesa.

SHIELDS 6.5: altra partita maiuscola per l’ex Trento che, però, non riesce mai a trovare la via del canestro da oltre l’arco (0/4). Chiude con 15 punti in 21 minuti.

BROOKS 7: primo vero squillo stagionale del n°32 in maglia A|X, parte benissimo con 2 bombe consecutive dall’angolo, poi piazza 3 stoppate consecutive su Willis e non sbaglia più un colpo. 14 punti e 8 rimbalzi per lui.

HINES 5.5: un po’ più confusionario del solito in cabina di regia dove soffre la pressione tutto campo di Brescia.

WOJCIECHOWSKI NE

MESSINA 6.5: vittoria piuttosto convincente dell’A|X che chiude la pratica Brescia senza troppi problemi. Certo, la compagine di Messina avrebbe sicuramente potuto chiudere il match già nel primo tempo dopo aver toccato il +18, ma dopo le fatiche dell’Eurolega si può concedere qualche scivolone anche all’Olimpia. Ora a Milano è attesa la prima della classe, il Barcellona.

