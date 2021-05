Le pagelle di Brindisi-Varese: Happy Casa a tutto gas, un buon terzo quarto non basta alla OJM

Brindisi si conferma seconda forza del campionato in solitaria, Varese torna a casa con una sconfitta che non ha ripercussioni sulla classifica e che segna la chiusura di una stagione molto complicata.

HAPPY CASA BRINDISI

Thompson 7.5: primo tempo col piede sull’acceleratore e piena concentrazione prima di distrarsi nel terzo quarto. Appena rimette piede in campo nell’ultima frazione infila la sua prima bomba della partita per diventare miglior realizzatore del match con 21 punti

Gaspardo 7: infallibile dal campo. Una sentenza ogni volta che lascia andare la palla, andando sempre a punti: 5/5 dal campo in 16 minuti

Bostic 7: non preciso da oltre l’arco (2/7) in una serata in cui Brindisi banchetta da quella zona del campo, ma è costante e scaltro nel riuscire ad allargare il campo per i compagni. A referto, oltre ad una solida doppia cifra ci sono infatti anche 9 assist.

Willis 7.5: solido e decisivo. Difficile trovare altri aggettivi per descrivere Derek. Nell’ultimo quarto infila 5 punti nel momento cruciale, quando Varese vede la possibilità di tornare in gara. Un palleggio, arresto e tiro e una tripla tranquillizzano Vitucci. Doppia doppia da 10 punti e 11 rimbalzi

Perkins 6.5: in un match in cui Brindisi sembra avere altre intenzioni che sfruttare le opzioni nel pitturato, l’americano si limita ad essere vigile sotto entrambi i tabelloni garantendo seconde opportunità

Harrison 7.5: contro la difesa varesina recupera tutto quello che ha dovuto perdere nel periodo di stop a causa dell’infortunio. Segna 17 punti solo nel primo tempo, col 100% dal campo, 3/3 da due e 2/2 dall’arco, poi si spegne nella seconda metà di gara, ma il primo tempo è di pregiata fattura

Udom 6.5: partecipa alla festa col tiro da tre punti che consente alla Happy Casa di eguagliare la propria miglior prestazione stagionale. 8 punti e 5 rimbalzi in 20 minuti

Bell 7: difficile trovare imperfezioni nella prestazione offensiva di Brindisi in questa ultima giornata di stagione regolare. Anche James finisce con una performance di gran valore

Visconti NE

Zanelli NE

Guido NE

Cattapan NE

Coach Vitucci 7.5: i suoi ragazzi partono fortissimo e staccano subito la Openjbmetis nel primo tempo. Il 30-16 dei primi dieci minuti segna la partita; dopo un netto dominio, la Happy Casa si distrae nel terzo quarto, ma recupera nell’ultima frazione di gara mostrando mentalità solida e sfoggiando tutta la lunghezza nel roster

OPENJOBMETIS VARESE

Ruzzier 6: è protagonista nel finale di terzo quarto con cui la Openjobmetis accorcia sulla doppia cifra di svantaggio dopo essere andato sotto di oltre 20 punti, il play della OJM chiama i compagni a seguirlo segnando e coinvolgendo

Douglas 6: partito un po’ in sordina, Toney esce allo scoperto nel corso della partita cercando di fare un po’ di tutto. Dai 14 punti ai 7 rimbalzi ai 4 assist finali che marchiano un’altra partita completa

Strautins 5: l’ala lettone chiude la stagione con una partita in cui la fiducia, soprattutto al tiro, non è stata ai massimi storici. 2/6 il totale dal campo

Scola 6.5: El General prova ad accendere la squadra senza dare la partita per finita anche quando nono sembra esserci più nulla da fare. 16 punti, ma oltre a segnare, l’argentino ha giocato una partita al completo servizio della squadra fatta anche di 5 rimbalzi e 2 assist. Trascinatore fino all’ultimo istante in una stagione decisamente più complicata del previsto.

Egbunu 5: a parte un paio di stoppate nel corso del primo tempo, il centro americano percorre i 13 minuti campo con la spia del carburante accesa. Bulleri gli preferisce Morse.

De Nicolao 6: chiude la stagione con una partita fatta di energia e intensità, in particolare nel secondo tempo quando condividendo il back court con Ruzzier riesce ad esprimersi al meglio trovando punti e continuità.

Beane 5.5: un infortunio alla caviglia (condizioni ancora da accertare, ma non sembra nulla di grave al momento) lo ferma all’inizio del secondo quarto dopo aver portato 5 punti in poco meno di 4 minuti alla squadra

Morse 5.5: sotto canestro porta alcune giocate di energia che fanno bene a Varese, soprattutto sul versante offensivo andando a rimbalzo e sfruttando seconde opportunità preziose. Nel pitturato si fa rispettare.

Ferrero 5: partita di tanta energia e corsa per il capitano senza che si presenti l’occasione per essere incisivo

De Vico 6.5: produce la terza valutazione più alta tra i biancorossi (13). L’ala varesina segna alcuni dei canestri che permettono a Varese di tornare a giocarsi la partita nel terzo quarto avendo l’opportunità di mettersi in gioco, chance che gli è mancata per gran parte del girone di ritorno

Coach Bulleri 6: poco da fare per la sua Varese in una serata che gira tutta attorno alla sfuriata di Harrison e che trova grande continuità anche con Thompson, Bell e Willis. Varese però non molla e, dopo essere stata sotto anche di 20 punti, si ripresenta alla porta brindisina con alcune giocate di intensità e carattere senza lasciare mai andare la partita. Non basta però un buon terzo quarto per mettere tutto in equilibrio

Foto: Alberto Ossola – Pallacanestro Varese

