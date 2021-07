Le pagelle di Italia – Rep. Domincana: Tonut e Fontecchio trascinatori, Melli e Spissu in ombra

Tutto facile per l’Italbasket nella semifinale del Preolimpico di Belgrado contro la Repubblica Dominicana. Azzurri sempre in controllo, con un solo momento di relativa difficoltà nel secondo periodo, superato brillantemente. Arriva così la finale del Torneo, nella quale domani i nostri se la vedranno con la vincente di Serbia – Porto Rico a caccia di un biglietto per Tokyo.

Le pagelle dell’Italia.

Abass 6: poco impiegato ma comunque con un atteggiamento positivo, anche se gioca solamente a partita ormai archiviata.

Moraschini 5,5: si colloca nel sistema con diligenza ma senza acuti, si fa battere un po’ troppo facilmente dagli avversari diretti.

Spissu 5,5: giornata poco felice, non riesce a creare molto in attacco ma nel finale piazza qualche giocata di energia che potrebbe fargli ritrovare fiducia.

Tessitori 5,5: un po’ impacciato contro l’aggressività degli avversari, specialmente quando deve andare a difendere lontano dal canestro.

Vitali 6,5: prestazione silenziosa ma di grande efficacia, preparandosi alla sfida più importante.

Fontecchio 7: finora la nota più lieta del Preolimpico azzurro, gioca da leader con grande personalità e facilità nel creare per sé e per i compagni.

Mannion 6,5: non c’è bisogno che inserisca le marce alte, il coach gli risparmia tanti minuti ma nel primo tempo fa comunque la differenza.

Melli 5,5: un’altra prova volenterosa ma poco brillante che ci lascia molto preoccupati in vista del confronto con la Serbia.

Pajola 6: ha un buon impatto in termini di aggressività quando viene chiamato sul parquet.

Polonara 7: partita senza errori con grandi letture su entrambe le metà del campo.

Ricci 5,5: fatica a collocarsi in questa nuova versione dell’Italbasket e spara a salve dall’arco.

Tonut 7: riscatta pienamente la prova opaca contro Porto Rico e si prende il ruolo di leader offensivo che gli compete dopo la grande stagione disputata a Venezia.

Sacchetti 7: Italia sempre in controllo, ne approfitta per ruotare ampiamente e la sua squadra continua a far vedere un’ottima circolazione di palla e grande abnegazione in difesa, elementi imprescindibili per provare a impensierire la Serbia.