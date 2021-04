Le pagelle di Kazan-Virtus: Belinelli spaziale, Weems sottotono come Gamble

Tessitori 6: il suo lo fa. 6 punti col 100% e le solite sportellate all’inizio del primo e del secondo tempo

Belinelli 8: partita irreale, segna sempre, comunque, in qualsiasi modo, e si carica la squadra sulle spalle nel momento peggiore. 33 punti e 36 di valutazione, peccato solo per l’ultima palla persa, ma la colpa non è sua, perché la ricezione era molto difficile.

Pajola 5.5: stavolta soffre contro avversari esperti. Nella rimonta finale però è importante in difesa, e nel finale mette un canestro di grande personalità. Poi il fallo nel finale, che regala due liberi decisivi a Kazan

Alibegovic s.v.: cinque minuti e un fallo in attacco nell’unica palla che tocca. Non sembra essere il suo livello.

Markovic 5,5: nove minuti di grande sofferenza, poi alza bandiera bianca per le condizioni fisiche precarie

Ricci 6: buon primo tempo con punti e rimbalzi, poi fatica di più ma rimane con la testa nella partita

Adams 4: gioca un po’ più del solito, viste le condizioni di Markovic, ma non riesce mai a trovare un guizzo buono. Fatica sia dietro che davanti e non segna praticamente mai

Hunter 6,5: cresce nell’ultimo quarto, ancora una volta. Difesa, rimbalzi e punti, con anche la “solita” tripla. Fa il suo, comprese le sportellate con John Brown e nel finale apre spazi per i compagni

Weems 5: seconda partita difficile consecutiva, e per lui è una novità. Soffre in difesa, e in attacco non riesce mai a liberarsi, con appena 2 tiri tentati. Il suo apporto manca tanto alla Virtus. Male anche in difesa

Teodosic 6: partita difficile, in cui appare anche molto stanco, e alla fine gioca quasi 32 minuti. 9 assist e il canestro del pareggio, ma lo 0/8 da tre pesa parecchio, e nel finale ci sono due scelte rivedibili. Per gara 3 occorre assolutamente recuperarlo.

Gamble 5: solo 13 minut, perché non è la sua partita e non riesce mai ad entrarci.+

Abass 6: decisamente meglio di gara uno. Difesa e due liberi, giocando praticamente solo nel primo tempo

