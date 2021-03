Le pagelle di Milano-Barça: i blaugrana sono perfetti, l’Olimpia può poco contro questa difesa

Dopo la convincente vittoria di Mosca di 7 giorni fa arriva un brusco stop per l’Olimpia Milano che, tra le mura amiche, non riesce ad imporre il proprio gioco dinanzi ai primi della classe, l’armata blaugrana di coach Saras Jasikevicius: il Barcellona domina letteralmente l’A|X giocando in modo cristallino, 40 minuti fatti di perfezione in attacco e, soprattutto, in difesa. Gli spagnoli si impongono sull’Olimpia con il punteggio finale di 72-56 (qui il recap).

AX ARMANI EXCHANGE MILANO

PUNTER 5: dopo la super prova di Mosca chiusa con 32 punti arriva un netto passo indietro per il nativo di New York. La difesa di Calathes e compagni su di lui è praticamente perfetta, l’ex Stella Rossa fatica nel trovare la via del canestro e chiude con 7 punti frutto di un misero 1/8 dal campo (5/5 dalla lunetta).

LEDAY 5.5: qualche errore di troppo in difesa con Mirotic che lo manda al bar in più di un’occasione, si rifà in attacco con un paio di bei canestri dalla media distanza. Partita comunque difficile anche per lui.

MICOV 5: parte bene con un canestro impossibile, poi cala con il passare di minuti soffrendo la terribile fisicità degli ospiti.

MORASCHINI 5.5: messo in campo per la difesa in avvio di terzo quarto, la mossa non paga. Più avanti a giochi ormai finiti trova qualche punto (8 con 2/4 dal campo e 3/3 dalla lunetta), ma è troppo tardi.

ROLL 5: qualche buon assist e una discreta difesa, poco altro, soffre molto la pressione di Abrines, Hanga e Claver, non riesce a sbloccarsi.

RODRIGUEZ 4.5: 5 assist e poco altro, su di lui si alterna praticamente chiunque con una pressione a dir poco asfissiante, Calathes prima, Hanga poi, la difesa del Barça sembra studiata proprio sul Chacho, e la mossa paga. 0 punti per Rodriguez.

TARCZEWSKI NE

SHIELDS 6: l’unico milanese in doppia cifra (10 punti), i suoi canestri sono uno più bello e difficile dell’altro, in una serata di assoluta difficoltà è l’unico che prova a limitare lo strapotere fisico blaugrana.

BROOKS 6: qualche buona cosa soprattutto in difesa, forse avrebbe meritato ancora più minuti di quelli concessi (18).

EVANS 6: lui e Moraschini sono gli unici a trovare il bersaglio da oltre l’arco (2/15 per l’Olimpia), in avvio l’ex Khimki produce subito 7 punti, ma in difesa deve fare i conti con Davies..che in più occasioni se lo mangia.

HINES 5.5: a questo giro nel ruolo di playmaker il n°42 non riesce a produrre come in altre occasioni, nel pitturato è battaglia con Oriola e Davies, ma alla lunga sono gli spagnoli ad avere la meglio.

DATOME SV: gioca pochissimo, probabilmente per via di qualche acciacco.

MESSINA 5: il Barcellona domina l’Olimpia Milano. Poco altro da dire. L’A|X ha sofferto dal primo minuto la fisicità e la taglia degli spagnoli, bravissimi a togliere ogni punto di riferimento agli avversari e a pressare come se non ci fosse un domani possesso dopo possesso. Punter e compagni non hanno mai sono riusciti ad utilizzare l’arma più cara, il tiro da oltre l’arco, e restare in partita contro questi marziani alla fine è risultato veramente complesso. Niente panico, i playoff sono ancora alla portata, ma l’Olimpia non può più commettere troppi passi falsi.

BARCELLONA: Davies 6.5, Westermann 6, Hanga 7, Bolmaro 5.5, Smits 6, Oriola 5, Abrines 6.5, Higgins 6, Kuric 5, Claver 6.5, Mirotic 7.5, Calathes 7, Jasikevicius 8

