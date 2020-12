Le pagelle di Milano-Baskonia: il trio Fall-Henry-Dragic trascina i baschi alla vittoria su una spenta Olimpia

Foto: olimpiamilano.com

L’Olimpia Milano cade per la sesta volta stagionale in Eurolega, la terza sul parquet di casa, questa volta per mano del Baskonia di coach Ivanovic. Partita difficilissima per i milanesi, gli uomini di Messina sono costretti a rincorrere gli ospiti per tutti i 40 minuti di gioco non riuscendo mai a trovare le giuste quadrature in attacco e le corrette rotazioni in difesa. Per i baschi ottime le prestazioni di Dragic e Henry (malissimo nel primo tempo, il migliore nel secondo). Punteggio finale di 79-84 (qui il recap del match). Di seguito le nostre pagelle dell’incontro:

AX ARMANI EXCHANGE MILANO

PUNTER 6.5: l’unico a trovare con una certa continuità la via del canestro, anche se con fatica da oltre l’arco (1/5). Chiude con 15 punti.

LEDAY 5: partita difficile per l’ex Zalgiris, solo nel tentativo di rimonta finale si fa vedere con una tripla e un paio di stoppate.

ROLL 5: il passaportato tunisino torna a giocare anche in Eurolega (complice l’assenza di Micov) non replicando però la grande prestazione di domenica con Sassari. Roll gioca soli 10 minuti producendo 2 punti con 1/4 tiro.

RODRIGUEZ 5: gara confusa per l’idolo dei milanesi a causa soprattutto dell’ottima difesa degli esterni del Baskonia. Chiuderà con 9 punti e 5 assist in 15 minuti di gioco.

TARCZEWSKI 5: continua il momento difficile dell’ex Arizona, utilizzato comunque più del solito da Messina (19 minuti, 4 punti).

DELANEY 5.5: difficoltà in regia come per Rodriguez, tira fuori dal cilindro qualche giocata offensiva nel momento del bisogno, ma la sua gara rimane insufficiente. 12 punti per l’ex Barça.

SHIELDS 5: con Dragic è l’ex di serata, parte forte con 7 punti consecutivi, poi si spegne ed esce dalla gara. (9 punti totali). La peggior partita in maglia Olimpia finora.

BROOKS 5: altra insufficienza, discreto in difesa, assente in attacco, corpo estraneo nel gioco milanese.

HINES 5.5: partita difficilissima anche per sua maestà Kyle Hines. Il 2.21m Fall lo fa impazzire, l’ex CSKA ha difficoltà nel catturare i soliti rimbalzi (soli 3 presi al 40′) e nel creare le occasioni da gioco per i suoi compagni.

DATOME 6: si aggiunge a Punter e Delaney nell’elenco dei giocatori in doppia cifra, 11 punti con 3/3 dall’arco per il capitano della Nazionale. Forse avrebbe meritato più spazio.

MESSINA 5: arriva uno stop duro e inaspettato per la banda di coach Messina, forse alla peggior partita stagionale. Steccano tutti i primi violini (Shields e Hines su tutti), partita in salita fin dalle prime battute di gioco e mai ribaltata. Per assurdo l’Olimpia sembra giocare con il freno a mano tra le mura amiche.

BASKONIA: Raieste NE, Vildoza 6, Jekiri 6.5, Henry 6.5, Sedekerkis 5.5, Diop NE, Fall 7, Peters 6.5, Dragic 7.5, Giedratis 6.5

