Le pagelle di Milano-Bayern Monaco: Rodriguez guida la rimonta, LeDay la decide sulla sirena, non basta un super Seeley al Bayern

Incredibile vittoria al cardiopalma per l’Olimpia Milano in Gara 1 di Playoff Eurolega sui tedeschi del Bayern Monaco. L’A|X rimonta dal -17 del primo tempo e ribalta la gara nei minuti finali: con 1.2 secondi da giocare ecco la rimessa decisiva, Delaney alza il lob per LeDay che appoggia il tap-in vincente. G1 è dell’Olimpia per 79-78.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO

PUNTER 6: l’unico che riesce a mettere punti a referto nel primo complicatissimo tempo per i suoi. Per assurdo cala di colpi nella ripresa quando i suoi migliorano col passare dei minuti.

LEDAY 9: non esce mai dal campo nel secondo tempo, è una presenza fondamentale in difesa e in attacco, dove riesce a caricare di falli la difesa tedesca e a capitalizzare sempre dalla lunetta (9/9). Le sue incursioni nel pitturato fanno sempre malissimo al Bayern e il tap-in vincente è la ciliegina sulla torta. Chiude con 17 punti, 7 rimbalzi, 2 assist, 1 rubata, 29 di valutazione in 33 minuti.

MICOV 6: quando l’attacco dell’Olimpia ha rischiato più volte di incepparsi nei primi 20 minuti di gioco, il Professore ha risposto presente con alcune letture di altissimo livello. Nei momenti decisivi rimane comunque seduto in panchina, avversari troppo atletici ed esplosivi per il serbo.

ROLL SV

RODRIGUEZ 8: nei primi 20 minuti non mette praticamente piedi in campo, nella ripresa è lui a guidare i suoi alla rimonta con giocate incredibili e tiri da tre punti da fantascienza. Il Chacho è il Chacho, soprattutto in queste partite; 13 punti con 3/5 da oltre l’arco per l’ex Madrid.

TARCZEWSKI 7: gioca 11 minuti di sostanza e cattiveria agonistica risultando a dir poco decisivo, cambi difensivi corretti, chiusure perfette e stoppate micidiali, l’ex Arizona ci delizia persino con qualche giocata di livello in attacco per mettere in ritmo i compagni. Che si sia ripreso il ruolo di centro di riserva?

DELANEY 6.5: fatica a trovare ritmo, le percentuali dal campo sono lì da vedere, a dir poco orribili (2/8), ma porta la sua presenza sia in regia che in difesa su Baldwin. Fondamentale in alcune occasioni, su tutte ovviamente la rimessa decisiva.

SHIELDS 5: dopo il capolavoro di sabato sera contro la Virtus Bologna (35 punti), arriva un netto passo indietro per il danese in maglia A|X. Scelte così e così e tanta fatica nel trovare la via del canestro, chiude con 8 punti.

BROOKS SV

EVANS 5: partita difficile per lui, soffre sia Gist che Reynolds, nel secondo tempo non tocca più il campo.

HINES 6.5: si vede poco, si sente tanto, soprattutto nei momenti decisivi sul finale con un paio di rimbalzi d’attacco di assoluta importanza.

DATOME 6: sufficienza stiracchiata per il Capitano della Nazionale, è in campo in uno dei momenti decisivi della gara e porta il suo mattoncino contribuendo alla rimonta.

MESSINA 6.5: al termine del primo tempo suoi social si iniziavano già a leggere le condanne verso coach Messina, reo di non aver preparato a dovere il match. Ma l’ex Spurs alla fine ha avuto ancora ragione. I suoi cambiano faccia dal primo secondo del terzo periodo, migliore difesa, miglior attacco contro i cambi difensivi, miglior tutto. Con un Rodriguez così poi è tutto più facile. Ora l’inerzia è dalla parte di Milano, ma i playoff sono ancora lunghissimi.

BAYERN MONACO: Weiler-Babb SV, Baldwin IV 5, Seeley 7, Reynolds 6, Lucic 6, Flaccadori SV, Amaize SV, Zipser 5.5, Gist 6.5, Johnson 6.5, Sisko 6.5, Radosevic 5.5

Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Bergamo. Pianista e compositore, grande appassionato di pallacanestro.