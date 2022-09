Le pagelle di Milano-Bologna: Ojeleye e Cordinier trascinano la Virtus, per Milano solo Hall e Hines si salvano

Foto: Virtus Bologna Twitter

La Segafredo Virtus Bologna stacca il pass per la Finale della Supercoppa 2023 superando dopo un tempo supplementare l’Olimpia Milano: punteggio finale di 72-64 in favore degli uomini di Sergio Scariolo.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

DAVIES 5: le spaziature non ideali del gioco milanese non gli permettono di trovare i suoi classici tiri nel pitturato, anche per merito della difesa della Virtus. Per lui ci sono anche 4 palle perse.

THOMAS 5: lo stesso per l’ex Bayern Monaco, non riesce a sfruttare il gioco spalle a canestro e non trova mai il bersaglio da fuori (0/3).

MITROU-LONG 4.5: prova in tutti i modi a far decollare l’attacco milanese a suon di accelerate e giocate imprevedibili, non riuscendoci. Ritorno amaro sul parquet di Brescia per lui.

TONUT 5: uno degli ultimi arrivati tra le fila biancorosse, e si vede.

MELLI 5.5: partita negativa anche la sua nonostante qualche pregevole giocata difensiva.

BARON 5.5: l’ultimo ad arrendersi, tira praticamente tutto quello che gli passa per le mani da oltre l’arco ma trova il centro solo 2 volte su 9 tentativi. Con 2 secondi da giocare sbaglia il libero della potenziale vittoria milanese.

RICCI 5: 2 punti in 11 minuti.

BILIGHA SV

HALL 6.5: l’unico uomo Olimpia a trovare il canestro con un minimo di continuità, per lo meno nel primo tempo. In 27 minuti produce 19 punti, 17 dei quali nei primi 20 minuti.

BALDASSO SV

ALVITI NE

HINES 6: 10 punti in 22 minuti, con Hall il migliore dei suoi, infinito.

MESSINA 5: probabilmente la peggior partita dell’era milanese targata Ettore Messina. Spaziature e scelte rivedibili, salvabile forse solo la difesa (a tratti).

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA

MANNION 5.5: la sfida di velocità con Mitrou-Long è interessante, il resto un po’ meno, ma qualche buona giocata il play azzurro la piazza.

BELINELLI 5: 4 punti in 20 minuti, poco altro dal capitano bianconero.

PAJOLA 6: 28 minuti di sostanza, come Pajola ci ha sempre insegnato. Difende su tutti, si batte e smazza 5 assist.

BAKO 7: gran partita di uno dei neo arrivati in casa Segafredo. Le lunghe leve gli permettono di essere sempre attivo a rimbalzo d’attacco (ne cattura 3, 9 rimbalzi in totale) e fastidioso in difesa dove sia Hines che Davies lo soffrono molto.

RUZZIER NE

LUNDBERG 5: 7 rimbalzi e 5 punti, 3 dei quali a partita finita.

MENALO NE

MICKEY 6.5: buona prova anche da parte dell’ex Khimki. Bello il duello nel pitturato con Davies, chiude con 13 punti e 7 rimbalzi.

CAMARA SV

WEEMS 4.5: il peggiore dei suoi, gioca soli 15 minuti in cui non riesce ad esprimere le sue solite giocate.

OJELEYE 7.5: l’MVP della serata, parte forte con una schiacciata e continua ancora meglio a suon di canestri (17 punti), balzi incredibili e rimbalzi (9). Ottima anche la difesa su Melli.

CORDINIER 7: il parziale a cavallo di terzo e quarto quarto che dà energia alla Virtus è tutto suo, 12 punti e tanto carattere per il francese.

SCARIOLO 6.5: anche la Virtus non gioca la partita della vita, ma con determinazione e un basket migliore di quello dell’Olimpia porta a casa la semifinale.