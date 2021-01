Le pagelle di Milano-Olympiacos: Punter è una furia, l’Oly rimonta ma alla fine la spunta l’A|X

Altra vittoria casalinga per l’Olimpia Milano che a questo giro supera l’Olympiacos con il punteggio finale di 90-79 (qui il recap). Partita complessa per i milanesi che nel secondo tempo subiscono la prepotente rimonta di Sloukas e compagni: sarà grazie alle giocate dell’MVP Punter e di un concreto Delaney che l’Olimpia troverà la vittoria nelle battute finali.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO

PUNTER 8: 27 punti (career-high) con 8/12 al tiro, 7/8 dalla lunetta, 5 assist, 2 rimbalzi, 1 palla rubata, 0 perse e 33 di valutazione, MVP assoluto del match, quando l’Oly torna in partita è l’ex di serata (con lui LeDay e Jenkins) a salire in cattedra a suon di triple e canestri in acrobazia. Ottimo anche in difesa.

LEDAY 5.5: fatica più del solito, soffre il dinamismo di Vezenkov ma è comunque importante nella metà campo difensiva nei minuti finali.

MORETTI NE

MICOV 5: indietro di condizione, fa solo danni, gli serve tempo per recuperare da oltre 1 mese di stop causa covid.

MORASCHINI 6: nei minuti concessi (14) si sbatte e prova ad essere utile alla causa, riuscendoci. Importante a rimbalzo e in difesa.

ROLL 5: il rientrante di giornata, fatica in attacco dove non riesce a trovare ritmo, meglio in un paio di chiusure difensive su Sloukas.

RODRIGUEZ 6: parte fortissimo con una sfuriata micidiale di canestri, poi cala con tutti i suoi compagni nel secondo tempo. Gli ultimi minuti li passa seduto in panchina, non la sua migliore partita, chiusa comunque con 14 punti.

TARCZEWSKI 5.5: un piccolo passo indietro dopo le buone prestazioni delle ultime settimane.

CINCIARINI NE

DELANEY 7: una macchina dalla linea della carità (10/11), è bravissimo nel lucrare falli e capitalizzare a gioco fermo, importante in difesa nei minuti finali, segna una tripla spezza gambe che allontana definitivamente i greci.

HINES 6.5: vitale nell’ultimo periodo, soprattutto in difesa.

DATOME 6.5: la sua partita potrebbe essere tranquillamente racchiusa nel momento in cui in ginocchio, tra tre giocatori avversari serve l’assist al bacio per la tripla di Delaney. Sempre più fondamentale.

MESSINA 6.5: l’A|X vola sul +18 nel primo tempo, si addormenta e si fa rimontare non riuscendo a contenere il pick&roll di Sloukas. Il finale è al cardiopalma ed è proprio in difesa che l’Olimpia riesce a cambiare marcia per mettere così le mani sulla gara. Vittoria fondamentale per gli uomini di Messina che impattano anche la differenza canestri (i milanesi persero di 11 anche ad Atene); giovedì al Forum arriva la cenerentola di quest’Eurolega, lo Zenit, quarto, ad una sola vittoria dall’A|X.

OLYMPIACOS: Harrison 6, Spanoulis SV, Sloukas 7, Martin 5.5, Vezenkov 7, Jean-Charles 6, Jenkins 6, Ellis 5, Mckissic 5.5

Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Bergamo. Pianista e compositore, grande appassionato di pallacanestro.