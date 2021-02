Le pagelle di Milano-Reggio Emilia: l’Olimpia domina dal primo minuto gestendo tutti i suoi uomini, non c’è scampo per Reggio Emilia

L’Olimpia Milano passeggia sull’Unahotels Reggio Emilia nel primo quarto di finale delle Final Eight di Coppa Italia, risultato finale di 80-52 per gli uomini di Messina.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO

PUNTER 7: una macchina da punti (15), nei 18 minuti di gioco che ha a disposizione fa a fette la difesa reggiana.

LEDAY 7.5: ancora una volta è lui il migliore dei suoi, un cecchino nel pitturato con i soliti tiretti dalla media, ma anche una presenza fondamentale in difesa e a rimbalzo (15 punti e 7 rimbalzi in 26 minuti).

MORETTI 6: qualche minuto anche per il prodotto di Texax Tech, 3 punti in 11 minuti per lui.

MORASCHINI 5: con Delaney uno dei peggiori fra i suoi, non riesce a gestire la regia come al solito e si sblocca solo nel garbage time.

RODRIGUEZ 6.5: delizia i telespettatori a suon di assist (9), non c’è bisogno di altro in una serata in cui tutto risulta facile ai milanesi.

BILIGHA 6: energia e voglia, come sempre, e anche qualche tiretto interessante dalla media distanza. 6 punti per lui.

CINCIARINI 6: entra in campo al posto di uno svogliato Delaney, si butta sul primo pallone come fosse un giovane che deve guadagnarsi minuti di gioco. Non fa molto altro, qualche assist e un paio di canestri, ma la voglia va sempre premiata.

DELANEY 4.5: il peggiore di serata, svogliato e poco determinato.

SHIELDS 6.5: solido come sempre, come scritto per Rodriguez, non c’è nemmeno bisogno della sua migliore versione questa sera. Da ricordare l’incredibile schiacciata sulla linea di fondo.

HINES 6.5: fa impazzire i lunghi reggiani, è uno spettacolo per gli occhi con le sue virate, le sue ripartenze in palleggio e le difese chirurgiche.

DATOME 6: si vede poco, ma che stoppata su Diouf.

WOJCIECHOWSKI 6.5: nominato MVP da Eurosport, forse premio un pelo esagerato, ma il nuovo centro di Milano va premiato per l’impegno e la presenza offerta questa sera. 10 punti, 5 rimbalzi in 11 minuti di gioco.

MESSINA 7: tutto facile per i suoi uomini, la partita dell’Olimpia finisce praticamente a cavallo tra primo e secondo quarto, grazie soprattutto all’agguerrita difesa dell’A|X, che ora attende la vincitrice tra Venezia e Bologna.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA

KOPONEN 5.5: la sua esperienza serve poco contro la difesa di Milano, 9 punti in 29 minuti di gioco per l’ex Barcellona.

BOSTIC 5: non trova mai la via del canestro.

CANDI 5: dopo la sfida con Teodosic deve affrontare Delaney e Rodriguez, serata difficile per lui.

BALDI ROSSI 6: uno dei pochi a trovare con continuità il canestro, o per lo meno, a provarci.

PORFILIO SV

TAYLOR 4.5: il folletto ex Bergamo soffre terribilmente la difesa asfissiante dell’Olimpia, 5 punti con 1/7 per lui, il peggiore della reggiana.

GIANNINI SV

BONACINI 5: difficile decifrare anche la sua prestazione, 13 minuti e 2 punti per lui.

DIOUF 5.5: si sbatte, lotta e ci prova, mette anche a referto 8 punti, ma con Hines e LeDay soffre le pene dell’inferno.

KYZLINK 6: con Baldi Rossi il migliore tra le fila dell’Unahotels, loro due sono gli unici a mettere energia e continuità sul parquet.

MARINO 5: verrebbe da dire povera Reggio per la partita di questa sera e le enormi difficoltà riscontrate, ma Milano è Milano, e l’Unahotels ha dovuto anche fronteggiare importanti assenze, soprattutto sotto canestro.

Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Bergamo. Pianista e compositore, grande appassionato di pallacanestro.