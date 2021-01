Le pagelle di Milano-Valencia: Datome è magistrale, Roll e Delaney decisivi, ma è tutta l’Olimpia a splendere

OLIMPIA MILANO:

K. Punter 7: Solita gara di sostanza sui due lati, soffre Prepelic nella ripresa ma si rifà con un paio di canestri decisivi per bloccare la rimonta spagnola; 14 punti in cascina e lavoro serale svolto egregiamente.

Z. LeDay 7: Partenza devastante come suo solito, si blocca un pò a causa dei falli ma alla fine piazza i soliti 15 punti e un poster clamoroso in faccia a Williams. Sempre più una sicurezza.

R. Moraschini 6,5: Dopo il grande match di Madrid apre la gara con un gioco da 4 punti, proseguendo poi col suo solito lavoro sporco sia in difesa che in attacco; 4 assist a condire una prestazione più che buona.

M. Roll 7,5: Non ci si soffermi sui 5 punti a referto, nel quarto periodo è semplicemente l’uomo del match con le difese perfette quando Valencia era tornata a soli 7 punti di distacco. Ci aggiunge anche un cioccolatino per Hines per chiudere la gara. 22 minuti di pura qualità e agonismo per un giocatore fondamentale.

S. Rodriguez 6: Serata più tranquilla rispetto al dominio totale di Venerdì a Madrid; un paio di assist sono da favola, ma nella costruzione è un pelo più lento del solito. Nulla di preoccupante, in una serata dove tutta l’Olimpia gira benissimo.

K. Tarczewski 6: Tobey ha un gioco che può metterlo in difficoltà, ma per fortuna sua e di tutta Milano la sfida sotto canestro esce potenzialmente senza vinti e vincitori. Di sicuro un altro piccolo passo in avanti dopo le brutte prestazioni del mese scorso.

P. Biligha s.v.

A. Cinciarini s.v.

M. Delaney 8: L’altro uomo del match insieme a Datome, trascinatore, realizzatore, spaccamatch con la bomba del +12 dopo la rimonta valenciana; 17 punti, 4/6 da 3, 6 falli subiti e un dominio totale, serve aggiungere altro?

J. Brooks 5,5: Se bisogna essere pignoli, l’unica piccolissima nota negativa della serata milanese, perchè nei 14 minuti sul parquet si prende solo un bel tiro (realizzato), ma poi è abbastanza assente sia in attacco che in difesa. Serve il miglior Brooks, sempre e comunque.

K. Hines 6,5: Non parte benissimo, sbagliando un paio di scelte soprattutto difensive contro Labeyrie, ma si riscatta nella ripresa con l’assist assurdo per LeDay, la presenza nel pitturato e il canestro che manda i titoli di coda. Ah, e ormai è chiaro come sia diventato il play della squadra nei primi 10 secondi dell’azione, ennesima mossa di Messina.

L. Datome 9: 27 punti, 6/8 da 3, 6 rimbalzi, il canestro appoggiato di tabella del +9 nel momento di massima difficoltà, un clinic di pallacanestro continua per 40′. Questo è Gigi Datome, il capitano della Nazionale e uno dei giocatori europei più forti, e stasera avrebbe avuto tutto il Forum ai suoi piedi pronto ad osannarlo.

All. Messina 7,5: Dopo la vittoria di Madrid, dopo la neve, i treni e gli aerei presi, la sua Olimpia produce la partita perfetta, con un piccolo blackout di 3 minuti nel quarto quarto, dove però prontamente la squadra ha reagito. Bravo a scegliere i quintetti giusti, a dar fiducia a Roll nel finale soprattutto. Differenza canestri ribaltata, vittoria in ottica playoff fondamentale.

VALENCIA: Prepelic 6,5, Pradilla s.v., Puerto s.v., Labeyrie 6,5, Van Rossom 6, Tobey 5, Kalinic 7, Vives 5,5 , San Emeterio 5, Williams 6, Hermannson s.v., Sastre 5

Nato nel 1990 a Milano, tifoso sfegatato proprio dell’Olimpia, cresciuto a suon di triple di Dante Calabria e giocate del ‘Falco’ David Hawkins, mi diletto a scrivere di pallacanestro nel tempo libero. Ragioniere contabile di professione, amo tutto ciò che ruota attorno al basket italiano ed europeo, seguendo invece unicamente a livello di risultati il basket americano.