Le parole di Dalmonte e Baldasso dopo la vittoria con Trento: “Una delle vittorie più di squadra fra quelle arrivate finora, bravi noi a reagire con la forza del gruppo”

Sia coach Dalmonte sia il playmaker fortitudino Tommaso Baldasso hanno messo l’accento sulla vittoria arrivata grazie alla prestazione collettiva, dopo la trasferta trentina che la Effe scudata si è aggiudicata col risultato di 64-78.

Dalmonte: “Non abbiamo perso il controllo dell’attacco davanti alla loro pressione, siamo riusciti a non farli correre e li abbiamo costretti a pensare, spezzando anche mentalmente il ritmo. È una delle vittorie più di squadra in assoluto fra quelle arrivato finora, ottimo anche l’apporto degli italiani. La vittoria è nata dalla difesa. Se in difesa sei solido, sei anche più sereno nella metà campo offensiva. Le prestazioni dei singoli? I singoli sono la squadra, solo così possiamo essere competitivi. Aradori? Valuteremo, è ancora presto. Abbiamo vinto, sorrido ma non guardo oltre; dobbiamo cercare di essere competitivi in ogni singola partita, poi si vedrà la somma di queste. Abbiamo anche difeso a zona per cercare di rallentarli e limitare la loro aggressività.”

Baldasso: “Il lavoro quotidiano ci sta aiutando, così come poterci allenare tutti insieme. Così è più facile conoscerci meglio tra un’annata particolare, i cambi in corso e gli infortuni. Sono contento di questa partita, guardando anche agli altri risultati. Abbiamo dato una prova di forza; abbiamo tante opzioni, giocatori che sanno adattarsi a più ruoli, abbiamo chiuso con Saunders da 4 che ha giocato una gara straordinaria, siamo tutti contenti per lui che ci ha aiutati a vincere. Trento è una squadra molto fisica, che gioca a ritmi elevatissimi e cerca di essere aggressiva anche in difesa, ma siamo stati bravi noi ad imporre il nostro gioco e a reagire subito con la forza del gruppo.”

Bolognese e fortitudino dal 1997, studente di Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale e amante del basket a tutto tondo, in ogni sua forma e sfumatura. Collaboratore di BasketUniverso da luglio 2019 per coltivare la mia passione per il giornalismo sportivo.